Raí Saia Rodada lança álbum 'No Dente' com nove faixas

Consolidado como um dos maiores nomes do forró, Raí Saia Rodada, lança nove canções inéditas, o projeto chega ainda com um clipe da faixa homônima e música de trabalho, “No Dente”, disponibilizado no canal oficial de Raí no YouTube.





Após lançar o álbum “Som no Talo” em janeiro - que rendeu o sucesso de “Tapão na Raba”, uma das músicas mais ouvidas do país em 2021 - e o EP “Injusto” em junho, o artista, que cumpre atualmente turnê internacional nos EUA, apresenta seu novo álbum “No Dente”, já disponível em todas as plataformas de áudio pela Som Livre.