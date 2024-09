Rapper londrinense lança o EP "Onde o Herói Enroscou a Capa"

Com ousadia, experimentando novas faces do boombap, vertente clássica do rap, Kyle Fortes apresenta o EP “Superego: Onde o Herói Enroscou a Capa”, em mais uma parceria com lucasbin.





O projeto, que é carregado de texturas, passeia por referências desde a Golden Era até timbres mais modernos: beat box, scratches clássicos, novidades do gênero na atualidade e muito mais.

Composto por seis músicas, o EP é uma mescla que se desenvolve a partir do projeto anterior de Fortes - o EP "Arte ou Violência", lançado em maio - saindo do universo das artes marciais e alcançando referências de HQs, tiras de jornal, animes, filmes e desenhos animados que se fazem presentes no imaginário do século XXI.





Säo rimas estilosas em batidas surpreendentes, correndo desde uma atmosfera áspera até a sonoridade experimental e noturna. As faixas trazem vivências de Fortes que ganham ainda mais solidez com as batidas de lucasbin; críticas, metáforas e referências à heróis e vilões das HQs: X-men, Demolidor, Homem Aranha, Batman, etc.

Essa conexão é feita também por meio dos visuais do EP, assinados por Bruno Lopes NIN, que parece ter sido arrancado diretamente de uma revista Marvel. Em uma brincadeira com o clichê entre rap e histórias em quadrinhos, "Superego: Onde o Herói Enroscou a Capa" está pronto para mostrar, com seriedade, a essência do underground: a disposição.