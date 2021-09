Tierry, Munhoz e Mariano e Turma do Pagode participam do DVD da banda SambaLove

O feriado de 07 de setembro foi a data escolhida pela banda SambaLove para gravar seu primeiro DVD - no bar Ruazinha SP, localizado no bairro da Vila Olímpia, na capital paulista.





O audiovisual, intitulado como ‘’SambaLove Na Ruazinha’’ contou com grandes participações especiais entre eles, Tierry, Munhoz e Mariano, Turma do Pagode, Karinah, Mc Matheuzinho, Naldo Benny e Diego e Victor Hugo – que fizeram uma aparição surpresa e incendiaram o palco ao cantar seu hit “Facas”.





‘’Ontem foi tudo muito gratificante para nós, das participações até a equipe técnica e o resultado final. O carinho dos artistas conosco foi imenso, todos acreditaram naquilo e abraçaram de maneira carinhosa’’, comentaram os rapazes do SambaLove.





E ainda completaram: ‘’Nos dedicamos muito para a gravação acontecer e ver tanta gente legal no evento, foi muito especial, realmente é um momento que vai ficar gravado na história da nossa carreira’’.





Tierry, um dos convidados, também comentou sobre a sua participação no audiovisual: ‘’Fazia tempo que não sentia essa energia ao cantar, estava arrepiado cantando no palco, os meninos deixaram tudo ainda mais incrível’’.





O cenário do projeto foi o próprio bar, um espaço conceitual, arborizado e moderno. Assim, a banda escolheu um lugar que passasse a sensação de estar fora da agitação da cidade, levando os convidados a imergir nas canções e no ambiente.





Ao todo, o DVD contará com cerca de 15 faixas, sendo 05 delas, autorais. Alguns dos hits atuais que farão parte do audiovisual, são: ‘’Meu Pedaço de Pecado’’ de João Gomes, ‘’Baby Me Atende’’ de Matheus Fernandes e Dilsinho e ‘’Batom de Cereja’’ de Israel e Rodolffo. Misturando arranjos e estilos, os rapazes do SambaLove e seus convidados, fizeram uma releitura das músicas, trazendo hits do funk, forró e do sertanejo, para o pagode.





A gravação do projeto também reuniu diversas celebridades e influenciadores, como Henri Castelli, Jakelyne Oliveira – miss Brasil 2013 e atual namorada de Mariano da dupla Munhoz e Mariano – e Stefani Bays, ex participante do reality “A fazenda”.





‘SambaLove Na Ruazinha‘ tem previsão de lançamento para o mês de outubro. Todo o show foi dirigido por Bruno Fioravanti – renomado diretor de vídeo que já trabalhou para artistas como Luan Santana, Felipe Araújo, Dilsinho, Zé Felipe, entre outros. Leonardo Caldi, empresário e assessor de comunicação da banda, também completa o time que deu vida ao novo projeto.