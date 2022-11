Titãs anunciam turnê comemorativa com sete membros da formação clássica

Depois de lançar o disco "Olho Furta-Cor" para celebrar os 40 anos de carreira, a banda Titãs agora anuncia uma turnê comemorativa com os sete membros da formação clássica do grupo. Os roqueiros vão fazer dez shows entre abril e maio do ano que vem.





Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto, os únicos músicos que sobraram da formação original, vão subir aos palcos com Nando Reis, Paulo Miklos, Charles Gavin e Arnaldo Antunes em dez cidades brasileiras.

A turnê começa no Rio de Janeiro, em 28 de abril, na Jeunesse Arena. A última apresentação vai ocorrer em 17 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo. Haverá shows também nas cidades Belo Horizonte, Salvador, Recife, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Curitiba.





A banda disse, em entrevista coletiva, que o setlist deve estar cheio de músicas lançadas quando os sete músicos ainda estavam juntos –Arnaldo Antunes foi o primeiro a deixar o grupo, em 1992, dez anos depois da criação da banda.

"Todas as vezes que a gente se encontrava eram momentos regados a muita risada e cumplicidade. A gente arranjou um jeito bom de convivência", disse Antunes.





Para homenagear seu pai, Marcelo Fromer, ex-integrante da banda morto em 2001, a cantora Alice Fromer deve subir ao palco em algumas canções no show, segundo a banda.





A pré-venda dos ingressos, que custarão entre R$ 90 e R$ 380, começa nesta quinta-feira, dia 17, no site titasencontro.com.br.