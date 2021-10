Vitor Kley lança 'Turma do Menino Sol - Volume 2'

Sucesso entre o público infantil, Turma do Menino Sol ganha nesta quarta-feira, 6 de outubro, o seu segundo volume. Contendo duas faixas inéditas, “Skateboard” e “Água Todo Dia”, mais a já divulgada “Eu Amo Os Animais”, a nova parte do projeto está disponível nos aplicativos de música e YouTube.

Cantando sobre o universo do skate, “Skateboard” é uma homenagem de Vitor Kley e Rick Bonadio ao Chorão, cantor e compositor da banda Charlie Brown Jr. que morreu há 8 anos.

Vitor interpreta a canção com emoção, dando sentimento ao legado de Chorão, e cita um trecho da letra de um dos grandes sucessos da banda de rock brasileira, “Dias de Luta, Dias de Glória”: “Me apresentaram uma banda muito boa / Charlie Brown, Chorão, Menino Sol é nós que voa / Ídolo da vida nunca mais vou te esquecer / E hoje estou feliz porque eu sonhei com você”.





A ideia da música, segundo Rick Bonadio, é mostrar para as crianças a importância de Chorão e Charlie Brown Jr. na cena do rock nacional. “Estou muito feliz em poder mostrar isso. As novas gerações vão curtir muito essa música com seus pais”, revela o produtor musical.

“Skateboard me lembra várias bandas que eu escutava, tipo Sugar Ray, umas paradas assim, que começa com um riff de violão muito marcante. Essa música é uma das minhas favoritas, tem meu coração até pelo fato do Chorão aparecer ali. Ficou muito massa, o clipe também ficou muito legal. É muito daora poder fazer um som sobre isso, afinal, o surfe e o skate caminham lado a lado, né? Isso é muito legal. O que eu poderia deixar evidente é a menção ao Chorão, muito foda. O final do clipe é o ‘gran finale’, me emocionei quando vi”, conta Vitor Kley.





Na última cena, um agradecimento ganha as telas do videoclipe animado, enquanto os personagens da Turma do Menino Sol contemplam uma parede grafitada em homenagem a Chorão.





“Espero muito que gostem de Skateboard. Lembro até de desenhos que eu assistia quando era moleque, como Rocket Power. Muita influência boa tem nesse som”, completa Vitor.





Além de “Skateboard”, estão presentes no novo volume as músicas “Água Todo Dia” e “Eu Amo os Animais”.