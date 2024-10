Zé Ramalho completa 75 anos nesta quinta; veja o ranking dos maiores sucessos do cantor

Zé Ramalho é uma das vozes marcantes da música popular brasileira que há quase 50 anos apresenta um trabalho musical com suas raízes nordestinas e toques de poesia. Nesta quinta-feira (3), o cantor e compositor completa 75 anos e um levantamento musical produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apontou as músicas de sua autoria que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos e as mais regravadas até o momento.





Uma curiosidade do estudo ficou por conta do top 3 dos dois rankings musicais, que se repetiram. “Frevo mulher” ficou na liderança das mais tocadas e mais regravadas, seguida por “Chão de giz” em segundo lugar” e “Admirável gado novo” em terceiro.

Outro destaque do estudo foi o top 5 dos intérpretes que mais regravaram as canções de Zé Ramalho. O primeiro lugar foi de Zeca Baleiro, seguido por Geraldo Azevedo em segundo e Elba Ramalho na terceira posição. Fagner apareceu em quarto lugar, enquanto Alceu Valença e Amelinha ficaram juntos na quinta posição.





Zé Ramalho nasceu em 3 de outubro de 1949, na cidade de Brejo do Cruz, no interior da Paraíba. O cantor e compositor tem 235 obras musicais e 636 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

No Brasil, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.





Ranking das músicas de autoria de Zé Ramalho mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)

1 - Frevo mulher - Zé Ramalho





2 - Chão de giz - Zé Ramalho

3 - Admirável gado novo - Zé Ramalho





4 - Taxi lunar - Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença

5- Garoto de aluguel - Zé Ramalho





6 - Avohai - Zé Ramalho

7 - Vila do sossego - Zé Ramalho





8 - Eternas ondas - Zé Ramalho





9 - A terceira lâmina - Zé Ramalho





10 - Mistérios da meia noite - Zé Ramalho





11 - Beira mar - Zé Ramalho





12 - Mulher nova bonita e carinhosa faz o homem gemer - Otacílio Batista / Zé Ramalho





13 - Banquete de signos - Zé Ramalho





14 - Batendo na porta do céu - Bob Dylan / Zé Ramalho





15 - Kryptonia - Zé Ramalho





16 - Bicho de sete cabeças (vocal) - Renato Rocha / Geraldo Azevedo / Zé Ramalho





17 - Galope rasante - Zé Ramalho





18 - Canção agalopada - Zé Ramalho





19 - O vento vai responder - Bob Dylan / Zé Ramalho





20 - Companheira de alta luz - Fausto Nilo / Zé Ramalho





Ranking das músicas de autoria de Zé Ramalho mais regravadas





1 - Frevo mulher - Zé Ramalho





2 - Chão de giz - Zé Ramalho





3 - Admirável gado novo - Zé Ramalho





4 - Garoto de aluguel - Zé Ramalho





5 - Taxi lunar - Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença





6 - Avohai - Zé Ramalho





7 - Banquete de signos - Zé Ramalho





8 - Vila do sossego - Zé Ramalho





9 - Bicho de 7 cabeças II - Renato Rocha / Zé Ramalho / Geraldo Azevedo





10 - A terceira lâmina - Zé Ramalho





11 - Beira mar - Zé Ramalho





Top 5 dos intérpretes que mais gravaram canções de autoria de Zé Ramalho





1 - Zeca Baleiro





2 - Geraldo Azevedo





3 - Elba Ramalho





4 - Fagner





5 - Alceu Valença





6 - Amelinha