Zélia Duncan comemora 60 anos em 28 de outubro; veja suas músicas mais tocadas

“Catedral” foi destaque do levantamento musical entre as 263 composições da artista cadastradas na gestão coletiva no Brasil





A cantora e compositora Zélia Duncan comemora seus 60 anos, nesta segunda, dia 28. Um levantamento musical produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apontou as músicas de autoria da artista que os fãs mais ouviram nos últimos anos.

“Catedral”, canção de Zélia em parceria com Tanita Tikaram e Christiaan Oyens, foi a mais tocada no país nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. A música também liderou o top 3 das suas músicas mais regravadas.





Zélia Cristina Duncan nasceu em Niterói no dia 28 de outubro de 1964 e é uma cantora que tem como uma de suas marcas registradas a voz grave e singular. A cantora tem 263 obras musicais e 939 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.





No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais quando há utilização pública de música em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros.

Ranking das músicas mais tocadas de autoria de Zélia Duncan nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo):