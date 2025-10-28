Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
ARTES CÊNICAS

Musical premiado “Azira’i” chega a Londrina nesta semana

Redação Bonde com assessoria de imprensa
28 out 2025 às 18:42

Compartilhar notícia

Foto: Jéssica Lima / Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O solo Azira’i, da atriz e performer indígena Zahy Tentehar, chega a Londrina nesta semana com duas apresentações que integram a programação do CICLO – Circuito de Artes e Conceitos. Com sessões nos dias 30 e 31 de outubro (quinta e sexta-feira), às 20h, no Teatro Mãe de Deus, o espetáculo tem ingressos à venda na plataforma Sympla e oferece 50% de sua lotação de forma gratuita, priorizando ações de inclusão.


Aclamado pela crítica e vencedor de prêmios importantes, Azira’i mergulha nas memórias da artista e evoca a relação com sua mãe, a primeira mulher pajé da Terra Indígena Cana Brava, no Maranhão. A obra mescla a língua portuguesa ao Ze’eng eté, idioma do povo Tentehar-Guajajara, para explorar temas como pertencimento, aculturação e herança ancestral. Zahy atua num cenário minimalista, interpretando lamentos tradicionais e músicas originais compostas para o espetáculo. “Mais do que um musical, Azira’i é uma experiência. Um convite para entrar em outro universo”, define a atriz.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade



Foto: Jéssica Lima / Divulgação


Desde sua estreia em 2023, a montagem já ultrapassou 100 apresentações, passando por 13 cidades brasileiras e cinco países: Colômbia, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e França. A obra foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro em quatro categorias, Atriz, Dramaturgia, Iluminação e Cenário,  vencendo como Melhor Atriz e Melhor Iluminação. Também foi reconhecida pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR), com indicações em Espetáculo, Direção, Iluminação e Jovem Talento.


As apresentações em Londrina contam com recursos de acessibilidade, como interpretação em Libras e audiodescrição. As cotas gratuitas são destinadas a estudantes indígenas da UEL,  comunidades das aldeias da região, moradores de bairros periféricos e pessoas com deficiência atendidas por organizações da sociedade civil. Interessados devem solicitar os ingressos pelo e-mail [email protected]. O CICLO é realizado pela Palipalan Arte e Cultura com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio via Lei Rouanet. A proposta do festival é reunir arte, pensamento e diversidade por meio de espetáculos, oficinas e encontros em diferentes espaços da cidade.

Publicidade


Serviço


Publicidade

CICLO 2025: Azira’i – Um musical de memórias

Quando: 30 e 31 de outubro (quinta e sexta-feira), às 20h

Publicidade

Onde: Teatro Mãe de Deus – Av. Rio de Janeiro, 700, Centro, Londrina (PR)

Ingressos: Sympla – R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada) + taxa

Publicidade

Duração: 80 minutos

Classificação: 12 anos

Publicidade

Acessibilidade: Arquitetônica + Libras + Audiodescrição

Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet | Copel | Sanepar

Apoio/Parceria: Teatro Mãe de Deus,  2º Serviço de Registro de Imóveis de Londrina,  Rádio UEL FM, CBN Londrina, Mundo Livre FM  e Folha de Londrina

Cadastre-se em nossa newsletter

Realização: Palipalan Arte e Cultura | Ministério da Cultura – Governo Federal | Brasil do lado do povo brasileiro

entretenimento Arte Cultura teatro Musical
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas