Musical premiado “Azira’i” chega a Londrina nesta semana

Aclamado pela crítica e vencedor de prêmios importantes, Azira’i mergulha nas memórias da artista e evoca a relação com sua mãe, a primeira mulher pajé da Terra Indígena Cana Brava, no Maranhão. A obra mescla a língua portuguesa ao Ze’eng eté, idioma do povo Tentehar-Guajajara, para explorar temas como pertencimento, aculturação e herança ancestral. Zahy atua num cenário minimalista, interpretando lamentos tradicionais e músicas originais compostas para o espetáculo. “Mais do que um musical, Azira’i é uma experiência. Um convite para entrar em outro universo”, define a atriz.

O solo Azira’i, da atriz e performer indígena Zahy Tentehar, chega a Londrina nesta semana com duas apresentações que integram a programação do CICLO – Circuito de Artes e Conceitos. Com sessões nos dias 30 e 31 de outubro (quinta e sexta-feira), às 20h, no Teatro Mãe de Deus, o espetáculo tem ingressos à venda na plataforma Sympla e oferece 50% de sua lotação de forma gratuita, priorizando ações de inclusão.





Desde sua estreia em 2023, a montagem já ultrapassou 100 apresentações, passando por 13 cidades brasileiras e cinco países: Colômbia, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e França. A obra foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro em quatro categorias, Atriz, Dramaturgia, Iluminação e Cenário, vencendo como Melhor Atriz e Melhor Iluminação. Também foi reconhecida pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR), com indicações em Espetáculo, Direção, Iluminação e Jovem Talento.





As apresentações em Londrina contam com recursos de acessibilidade, como interpretação em Libras e audiodescrição. As cotas gratuitas são destinadas a estudantes indígenas da UEL, comunidades das aldeias da região, moradores de bairros periféricos e pessoas com deficiência atendidas por organizações da sociedade civil. Interessados devem solicitar os ingressos pelo e-mail [email protected]. O CICLO é realizado pela Palipalan Arte e Cultura com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio via Lei Rouanet. A proposta do festival é reunir arte, pensamento e diversidade por meio de espetáculos, oficinas e encontros em diferentes espaços da cidade.

CICLO 2025: Azira’i – Um musical de memórias

Quando: 30 e 31 de outubro (quinta e sexta-feira), às 20h

Onde: Teatro Mãe de Deus – Av. Rio de Janeiro, 700, Centro, Londrina (PR)

Ingressos: Sympla – R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada) + taxa

Duração: 80 minutos

Classificação: 12 anos

Acessibilidade: Arquitetônica + Libras + Audiodescrição

Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet | Copel | Sanepar

Apoio/Parceria: Teatro Mãe de Deus, 2º Serviço de Registro de Imóveis de Londrina, Rádio UEL FM, CBN Londrina, Mundo Livre FM e Folha de Londrina

Realização: Palipalan Arte e Cultura | Ministério da Cultura – Governo Federal | Brasil do lado do povo brasileiro