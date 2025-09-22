Musicista Toninho Ferragutti é destaque no Seminário da Maratona Flauta e Fole

O renomado acordeonista, compositor e arranjador Toninho Ferragutti, com um currículo que inclui 14 CDs solo e colaborações com nomes como Gilberto Gil, Maria Bethânia e a Orquestra Jazz Sinfônica, será um dos palestrantes do III Seminário de Flauta Doce e Acordeom. O evento faz parte da programação da 9ª Maratona Flauta e Fole e acontecerá no dia 27 de setembro, às 14 horas, com transmissão ao vivo pela plataforma zoom.





O seminário, uma parceria entre a Maratona Flauta e Fole e o curso de Música da Universidade Estadual de Londrina (UEL), contará com a apresentação de trabalhos de performance e pedagógico. Segundo Luciana Schmidt, diretora pedagógica e coordenadora geral do projeto, o formato online enriquece o evento, permitindo a participação de estudantes e músicos de diversas regiões do Brasil e até de outros países, como Equador, Itália e Holanda. "Recebemos inscrições de diversos lugares do Brasil e outros países. Teremos participantes da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical (ETECM), de Recife, e de alunos que participaram do Festival Internacional de Música do Pará (FIMUPA), por exemplo", explica.

As inscrições para participantes do seminário já foram encerradas, mas a participação como ouvinte continua aberta. Os interessados podem se inscrever através do link disponível na bio do Instagram @maratonaflautaefole e terão direito a certificado.





Anote na agenda:

• Evento: III Seminário de Flauta Doce e Acordeom

• Data: 27 de setembro

• Horário: 14h

• Transmissão: plataforma zoom (os inscritos receberão o link via e-mail)

• Inscrições para ouvintes: https://forms.gle/HaJhYZw6uHKzP7197

• Mais informações: @maratonaflautaefole no Instagram

