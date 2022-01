Naiara Azevedo vira meme na internet após 'esmurrar pão' em prova do BBB

A segunda prova do líder do BBB (Big Brother Brasil) 22 foi disputada nesta quinta-feira (27) e virou uma fonte farta para a criação de memes que movimentaram a internet. A imagem mais repercutida da noite ficou por conta da sister camarote Naiara Azevedo, que se esforçava para cumprir a prova.



Na dinâmica, os participantes tinham de montar um "sanduíche" com vários ingredientes, que eram encaixados em estacas por meio de furos em cada camada. A cantora sertaneja do Paraná parecia estar tão sedenta pela vitória que esmurrou com força um dos objetos, no intuito de fazê-lo encaixar.



O esforço de Naiara, porém, não a ajudou, já que a peça escolhida não tinha as perfurações adequadas ao encaixe. A dupla vencedora foi a do surfista Pedro Scooby e do cantor Tiago Abravanel, sendo este último o líder da semana - Scooby ganhou imunidade no próximo paredão.

Por mais que Naiara não tenha vencido a prova, sua passagem pela dinâmica gerou diversos comentários nas redes sociais, enquanto os internautas aproveitavam para deixar a cena ainda mais engraçada, através de montagens. Veja abaixo algumas.