Namorada de Endrick conta que casal fez contrato de namoro com regras

Endrick disse que na ocasião foi surpreendido com a proposta da namorada. "Na hora que ela estava fazendo, achei que ela estava muito p... comigo. Porque ela demorou uma horinha. Ela não me respondia. 'Eu fiz alguma m...'. E ela realmente fez um contrato."

Na primeira cláusula, Gabriely diz que os namorados declararam estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho. Os dois também se comprometeram com exclusividade afetiva, não mantendo relacionamento romântico ou íntimo com terceiros ou pessoas que já se relacionaram no passado.



Endrick ainda listou outras cláusulas: "Dizer 'eu te amo' é obrigatório em qualquer situação e andar sempre de mãos dadas", comentou surpreendendo as apresentadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki.





Gabriely também falou sobre as proibições: "Extremamente proibido discutir ou brigar na frente dos outros e também não pode ter uma mudança drástica de personalidade e comportamento. Não podemos dormir ou sair brigados".





O atacante explicou que, quando uma regra do acordo é quebrado, o outro precisa ser recompensado como forma de "pagar a multa". "Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu", explicou.





Em uma das apostas perdidas por Gabriely, Endrick ganhou um Playstation 5 da influenciadora.