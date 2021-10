Nasce filha de Junior Lima, da ex dupla com Sandy, e Mônica Benini

O cantor Junior Lima, 37, e a mulher, a designer Mônica Benini, 35, surpreenderam os fãs nesta quinta-feira (4) ao compartilhar uma foto da segunda filha. Lara nasceu no último domingo (10). O casal costuma publicar fotos com o primogênito Otto, 4, mas sem mostrar o rosto.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Junior e Mônica publicaram a mesma foto no Instagram. O cantor disse que não consegue descrever o tamanho da felicidade. "Fomos inundados por uma dose gigantesca de amor!!! A sensação é de completude e de uma gratidão sem fim. Obrigado, filha, desde já! Seja muito bem-vinda à nossa família!!!"

Continua depois da publicidade





Mônica escreveu em seu perfil no Instagram que a menina chegou cheia de saúde e como uma avalanche de sentimentos. "Chegou mostrando que não veio para completar nossa família à toa. Já ressignificou, transformou e ensinou um tanto...Sou pura gratidão e amor! Bem vinda, filha!"





Vários famosos comentaram o nascimento da filha do casal no perfil de Junior. A apresentadora e humorista Dani Calabresa desejou felicidade para o casal. O apresentador do Globo Esporte Felipe Andreoli escreveu: "Linda. Que alegria, família! Beijo nos quatro."

Continua depois da publicidade





Lucas Lima, cunhado de Junior, comentou que "começou o festerê". O avô Xororó também não escondeu a alegria do nascimento da neta e escreveu: "Que Deus continue nos abençoando com muita saúde meus filhos!"





Lara é a primeira neta de Xororó e Noely Lima, que já são avós também de Otto, filho de Junior e Mônica, e Theo, filho de Sandy e Lucas Lima.