Nasce primeiro filho de Kayky Brito e jornalista Tamara Dalcanale

O ator Kayky Brito, 32, e a mulher, a jornalista Tamara Dalcanale, compartilharam nas redes sociais o nascimento do primeiro filho, na noite desta terça-feira (7). Ele publicou uma foto nos stories do Instagram segurando Kael colo.

"Bem-vindo, Kael. Papai e mamãe e o mundo te amam", escreveu o ator. Tamara publicou uma foto dela observando o filho dormindo na maternidade. "Como pode tanta perfeição? E a gente aqui. Só de olho nesse todo amor. Enorme amor. Que transborda! Seja bem-vindo, nosso pitoco. Kayky, a gente te ama muito. Obrigada por tanto."

Em junho, o ator revelou por meio das redes sociais que seria pai de um menino e falou do momento especial que o casal estava vivendo. "Não é preciso muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo", disse.





O ator ainda pediu conselhos aos fãs com relação ao nome do filho, que ainda não tinha sido definido. "Por tudo o que vejo e o que vivi agradeço a vocês por me permitirem. Vou ser pai. É menino. Sugestão de nome?", indagou.





Nos comentários, muitas foram as sugestões. José, Benjamin, Pietro, Davi e Lorenzo foram alguns dos nomes publicados por alguns dos seguidores.

Tamara também publicou o momento da revelação nas redes e confessou que a gestação não foi planejada. "E foi assim, de repente. Sim, grávidos! E o sorriso entrega tudo. Essa boa surpresa do amor, do nosso amor", afirmou.