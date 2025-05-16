Pesquisar

Nasceu em Miami

Nascimento da bebê de Ludmilla repercute na imprensa internacional

Folhapress
16 mai 2025 às 09:02

Divulgação/Ygor Marques
Zuri, a bebê de Brunna Gonçalves e Ludmilla, não é americana só no documento. Nascida na última quarta-feira (14), em Miami, a pequena já pode ser considerada celebridade internacional.

Sua chegada ao mundo, com direito a fotos exclusivas, foi registrada pela People, uma das principais publicações sobre artistas e entretenimento dos EUA.

"Cantora brasileira Ludmilla e sua esposa Brunna mostram a primeira foto da bebê Zuri", escreveu a revista.
"A chegada da Zuri mudou tudo. Nosso amor, que já era imenso, se multiplicou", disse o casal à revista americana.

"Estamos vivendo um momento de alegria e realização. Estamos no paraíso. Hoje, se alguém me perguntar o que é amor, eu sei o que responder", completou a cantora.

Mesmo filha de brasileiras que não vivem no país, Zuri é cidadã americana. As crianças nascidas nos EUA são amparadas por uma cláusula da 14ª Emenda Constitucional americana, que garante o direito à cidadania automática por direito de nascimento, independentemente do status de imigração dos pais.

