Navalhada Festival 2023 comemora os 12 anos do Barbearia com edição especial

O Navalhada Festival 2023 irá promover, em Londrina, um evento especial para os amantes da música e da cultura. Neste ano, a edição irá comemorar os 12 anos do Barbearia Bar, um estabelecimento tradicional do município que reúne um público bastante diverso.





Com o objetivo de reunir a diversidade musical, cultural e o clima da Quintino, o evento, que vai acontecer no Espaço Elias, onde era a antiga boate Shirogohan, irá contar com dois ambientes com shows, discotecagens e lojas.

A festa vai acontecer na sexta-feira (21), a partir das 20h. Os ingressos promocionais podem ser adquiridos no site do Ingresso Nacional, bem como no Barbearia Bar e na Mi Casa Barbearia.