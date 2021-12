Netflix anuncia série derivada de 'La Casa de Papel' com Berlim como protagonista

A Netflix anunciou na terça-feira (30) uma série derivada de "La Casa de Papel" a ser protagonizada pelo ator espanhol Pedro Alonso, conhecido pelo papel de Berlim na trama original. A informação foi divulgada durante um evento com fãs da série e reproduzida pelas redes sociais do serviço de streaming.

Mais cedo, durante evento com jornalistas, os criadores da série haviam desconversado sobre o assunto.

Em resposta a uma pergunta sobre o tema, o diretor Jesús Colmenar afirmou que a trama, como os fãs a conheciam, estava finalizada com os episódios da última temporada que estreiam na sexta-feira (3).





A série, que deverá se chamar "Berlim", tem previsão de estrear em 2023 na Netflix. É provável que a trama se passe anos antes dos eventos mostrados em "La Casa de Papel", já que o personagem morreu no final da segunda temporada.





No entanto, o personagem continua aparecendo na série, que se encerra na quinta temporada, por meio de flashbacks. Irmão do Professor (Álvaro Morte), Berlim era uma das mentes que arquitetavam os roubos mirabolantes da quadrilha, além de também ter participado do assalto à Casa da Moeda.

Muito querido pelo público, o personagem teve grande destaque no evento dedicado aos fãs. Além do spin-off, também foi anunciado que o ator Park Hae-soo, do sucesso "Round 6", interpretará Berlim no remake coreano de "La Casa de Papel", que deve estrear em 2022.





O evento contou com o elenco da série e foi transmitido com tradução simultânea em 10 línguas diferentes. A cantora Cecilia Krull cantou ao vivo a música tema da série, "My Life is Going On".





Além disso, Ed Sheeran apareceu em um vídeo cômico que mostrava supostos testes que ele teria feito para entrar na série. Já Becky G lançou um teaser do vídeo com sua versão da música "Bella Ciao".