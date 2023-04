Nick Carter, dos Backstreet Boys é acusado de abuso sexual e agressão a cantora

Integrante dos Backstreet Boys, Nick Carter vai ter que responder na Justiça as acusações de abuso sexual e agressão contra Melissa Schumann.





No processo com data do dia 11 de abril, ela alega que o cantor usou em 2002 "o seu papel, status e poder como cantor conhecido para obter acesso, aliciar, manipular, explorar e agredir sexualmente". Na época, ela tinha 18 anos e ele, 22.





Melissa acusou publicamente Carter em novembro de 2017 em um blog. Ela contou que participava da girl band, chamada Dream, quando o conheceu durante as gravações do filme de terror feito para a TV, "The Hollow".





Schumann, então, o descreveu na publicação como um homem "implacável" em não aceitar as recusas por um envolvimento mais íntimo. Contou também que mesmo sendo informado sobre o desejo dela de aguardar para depois do casamento a sua primeira experiência sexual, ele não a respeitou. Em uma ocasião, primeiramente, o cantor teria forçado sexo oral e depois a violentado.





Schuman chegou a registrar um boletim de ocorrência no Condado de Los Angeles, em fevereiro de 2018, mas o processo foi recusado na época porque o estatuto de limitações havia expirado.





No entanto, uma lei da Califórnia que entrou em vigor no início deste ano, estendeu o prazo para as vítimas denunciarem as acusações de agressões e abusos sexuais.





Ao ser informado sobre o processo, de acordo com a Page Six, Nick Carter negou as acusações e informou que está processando Melissa Schumann em US$ 2,3 milhões, um pouco mais de R$ 11 milhões, sob a alegação de extorsão.





A mesma acusação foi feita contra Shannon Ruth, que também acusou Carter de agressão sexual em um ônibus de turismo de uma turnê dos Backstreet Boys, em 2001.





A defesa de Nick Carter ainda divulgou um comunicado reforçando a acusação de extorsão e a inocência de seu cliente no caso da cantora.





"Melissa Schuman vem divulgando essa história há muitos anos, mas sua alegação era falsa quando ela fez isso pela primeira vez em 2017 - e ainda é. Um juiz em Nevada decidiu recentemente, após revisar as extensas evidências que apresentamos, de que há fortes motivos para Nick Carter prosseguir com seu processo contra a Sra. Schuman por conspirar para prejudicar, difamar e extorquir Nick, seus associados, seus amigos e sua família."