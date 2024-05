Nicolas Cage vai interpretar Homem-Aranha em live-action para o streaming

Mais uma produção sobre o Homem-Aranha está em desenvolvimento e, desta vez, o escalado para viver o super-herói é Nicolas Cage.



O ator foi escolhido para viver o personagem no live-action "Homem-Aranha Noir" (Prime Video), segundo o jornal americano Variety.





"O extremamente talentoso Nicolas Cage é a escolha ideal para nosso novo super-herói e a talentosa equipe de produção com Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, e a equipe da Sony está dedicada a expandir esta franquia da maneira mais autêntica", disse Vernon Sanders, chefe de televisão da plataforma.





"Noir" vai abordar a história de um investigador particular (Cage) sem sorte na cidade de Nova York da década de 1930, que é forçado a lidar com o passado sendo o único super-herói da metrópole. O artista já dublou o personagem na produção "Homem-Aranha: No Aranhaverso".