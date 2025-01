No aniversário do Rei do Rock, descubra as músicas mais tocadas de Elvis Presley no Brasil

Elvis Presley, o eterno Rei do Rock, completaria 90 anos nesta quarta-feira (8), se estivesse vivo. Considerado um dos maiores ícones musicais do século XX, Elvis marcou a história com seu estilo único e sua voz inconfundível. Em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) elaborou um estudo sobre o legado musical do cantor, revelando as músicas mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos.





O levantamento revelou que a canção "Suspicious Minds" é a mais executada no país, seguida de perto por "Always on My Mind" e "Love Me Tender", que completam o top 3 das músicas mais tocadas de Elvis. O estudo envolveu dados dos principais segmentos de execução pública, como rádio, sonorização ambiental e casas de festa.

Nascido em 1935, Elvis morreu em 16 de agosto de 1977, mas seu legado permanece firme com 79 obras musicais e 5.851 gravações registradas no banco de dados da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil. As músicas do cantor foram cadastradas pelas associações musicais estrangeiras que o representam, permitindo que o Ecad arrecade e distribua os direitos autorais de execução pública em território brasileiro.





Segundo a Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98), os herdeiros de Elvis Presley continuarão a receber os rendimentos relacionados aos direitos autorais de suas músicas por 70 anos após sua morte, um período que também se aplica aos colaboradores das suas composições.

Confira o ranking das músicas gravadas por Elvis Presley que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos: