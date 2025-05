Nova adaptação de "O Maravilhoso Mágico de Oz" chega aos cinemas de Londrina

As salas de cinema de Londrina recebem nesta semana uma nova leva de estreias, com destaque para a mais recente adaptação de O Maravilhoso Mágico de Oz. O filme, baseado no clássico de L. Frank Baum, revisita a jornada de Dorothy em uma abordagem que promete atrair diferentes gerações de espectadores.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Além dessa estreia, outros lançamentos chegam às telas, atingindo diversos gêneros e enredos. Veja, abaixo, a programação completa nos cinemas de Londrina:







Publicidade

ESTREIA/AVENTURA





Publicidade

O MARAVILHOSO MÁGICO DE OZ - PARTE 1





Publicidade

Direção: Igor Voloshin.





Elenco: Svetlana Khodchenkova, Sofya Lebedeva, Yuri Kolokolnikov.

Publicidade





Em O Maravilhoso Mágico de Oz, a clássica história ganha uma nova adaptação, acompanhando a jornada de Ellie (Ekaterina Chervova) e seu fiel cachorro, Totoshka, após serem levados por um furacão conjurado pela bruxa malvada Gingema (Vasilina Makovtseva).





Transportados para o paísmágico dos Munchkins, Ellie descobre que sua única chance de voltar para casa é buscar a ajuda do poderoso Mágico na Cidade das Esmeraldas.

Publicidade





Seguindo a estrada de tijolos amarelos, ela encontra companheiros igualmente determinados: o Espantalho, que deseja um cérebro; o Homem de Lata, que sonha em ter um coração; e o Leão Covarde, que almeja coragem.





Juntos, enfrentam desafios e perigos, enfrentando forças sombrias enquanto criam um vínculo de amizade e descobrem sua força interior.

Publicidade





Multiplex Catuaí (de quarta a quinta-feira) - 14h30, 13h45, 15h35.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h50, 19h10.

Cine Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 13h40, 16h40.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 16h10, 18h20.

Cine Royal Shopping (de quinta a quarta-feira) - 18h10, 13h40.