Novas histórias: programação gratuita do ECOH ocupa Londrina até o dia 30

A programação do 14ª edição do ECOH – Encontro de Contadores de Histórias prossegue nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 30, com diversas atrações em diferentes pontos de Londrina. Um delas é com a a artista Heidi Monezzi (SP) apresenta o espetáculo “Ser Tão Maria e João”, que transporta os personagens do conto clássico dos Irmãos Grimm para o sertão nordestino. As apresentações acontecem no Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (ILECE), de manhã e à tarde.
Também nesta quinta-feira, Carine Haziel (RJ) apresenta o espetáculo “Ciranda de Histórias”, uma vivência lúdica e interativa com histórias, cantigas e adivinhas sorteadas ao vivo. A apresentação está marcada para 10h, na Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati, no Jardim Ouro Branco (Região Sul). Em caso de chuva, o espetáculo será transferido para a Escola Municipal Oswaldo Cruz (R. Leônidas Rezende Dutra, 10 - Jardim Santa Joana). Às 14h está agendada mais uma apresentação do espetáculo no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Zona Oeste.
Na noite de quinta-feira (21), o Sesc Cadeião Cultural inaugura a exposição “Caminho das Águas”, da companhia Os Tapetes Contadores de Histórias, às 18h30. Às 20h, no mesmo espaço, será apresentado o espetáculo “Pássaro Preto: Emissários da vida e da morte”, com a narradora Cristiana Ceschi (SP), integrante do coletivo As Rutes.
O sábado (23) convida as famílias para a Tarde de Brincadeiras, desta vez no Jardim Califórnia, na praça em frente ao espaço cultural e comunitário Carambeí (Rua Mahatma Gandhi, 141), das 15h30 às 17h. Participam Meire Valin, o coletivo Brincantes do ECOH e o espetáculo do dia é “O Rei Que Ficou Cego”.
Também no sábado, às 19h, o Centro Cultural Seta sedia “Celebrar é verbo infinito”, uma homenagem festiva à jornalista e produtora cultural Claudia Silva, idealizadora do ECOH, falecida em abril. O público vai acompanhar a trajetória do festival numa exposição de fotos e vídeos, assistir apresentações musicais e ouvir histórias.
No domingo (24), tem mais uma Tarde de Brincadeiras, das 15h30 às 17h30, na Praça do Aeroporto (Av. Santos Dumont), com apresentação de “E se fosse uma garota”. A programação completa está disponível em ecoh.art.br.
Oficinas
O ECOH segue com inscrições abertas para suas oficinas formativas. Amanhã, dia 21, Cadu Cinelli conduz a atividade “Narração Geoartística”, das 14h às 16h, no Sesc Cadeião Cultural. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (43) 3572-7700.
No sábado, dia 23, é a vez de Letícia Liesenfeld (SP) ministrar a oficina “Dinâmicas da narração de histórias: vocalidade, escuta e cumplicidade”, a partir das 9h, no Sesc Londrina Centro.
Encerrando a programação formativa, na quarta-feira (27), Daniella D’Andrea e Warley Goulart (RJ) conduzem a oficina “Horizonte Imaginário” na Universidade Estadual de Londrina. Mais informações sobre as oficinas aqui.
14º ECOH – Encontro de Contadores de Histórias de Londrina
De 17 a 30 de agosto de 2025
Programação gratuita ecoh.art.br | @ecohpr
Realização: Instituto Cidadania Produção: Coletivo ECOH Patrocínio: Política Nacional Aldir Blanc / MinC, via Secretaria Municipal de Cultura de Londrina Parceria: Rádio UEL FM, Vila Cultural Casa da Vila, CLAC, Alma Cultural, Centro Cultural Seta, Sesc
