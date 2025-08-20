Novas histórias: programação gratuita do ECOH ocupa Londrina até o dia 30

A programação do 14ª edição do ECOH – Encontro de Contadores de Histórias prossegue nesta quinta-feira (21) e vai até o dia 30, com diversas atrações em diferentes pontos de Londrina. Um delas é com a a artista Heidi Monezzi (SP) apresenta o espetáculo “Ser Tão Maria e João”, que transporta os personagens do conto clássico dos Irmãos Grimm para o sertão nordestino. As apresentações acontecem no Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (ILECE), de manhã e à tarde.





Também nesta quinta-feira, Carine Haziel (RJ) apresenta o espetáculo “Ciranda de Histórias”, uma vivência lúdica e interativa com histórias, cantigas e adivinhas sorteadas ao vivo. A apresentação está marcada para 10h, na Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati, no Jardim Ouro Branco (Região Sul). Em caso de chuva, o espetáculo será transferido para a Escola Municipal Oswaldo Cruz (R. Leônidas Rezende Dutra, 10 - Jardim Santa Joana). Às 14h está agendada mais uma apresentação do espetáculo no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Zona Oeste.

Na noite de quinta-feira (21), o Sesc Cadeião Cultural inaugura a exposição “Caminho das Águas”, da companhia Os Tapetes Contadores de Histórias, às 18h30. Às 20h, no mesmo espaço, será apresentado o espetáculo “Pássaro Preto: Emissários da vida e da morte”, com a narradora Cristiana Ceschi (SP), integrante do coletivo As Rutes.





O sábado (23) convida as famílias para a Tarde de Brincadeiras, desta vez no Jardim Califórnia, na praça em frente ao espaço cultural e comunitário Carambeí (Rua Mahatma Gandhi, 141), das 15h30 às 17h. Participam Meire Valin, o coletivo Brincantes do ECOH e o espetáculo do dia é “O Rei Que Ficou Cego”.

Também no sábado, às 19h, o Centro Cultural Seta sedia “Celebrar é verbo infinito”, uma homenagem festiva à jornalista e produtora cultural Claudia Silva, idealizadora do ECOH, falecida em abril. O público vai acompanhar a trajetória do festival numa exposição de fotos e vídeos, assistir apresentações musicais e ouvir histórias.





No domingo (24), tem mais uma Tarde de Brincadeiras, das 15h30 às 17h30, na Praça do Aeroporto (Av. Santos Dumont), com apresentação de “E se fosse uma garota”. A programação completa está disponível em ecoh.art.br.

