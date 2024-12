Novo filme que estreia em Londrina mostra a história de Mufasa, da franquia O Rei Leão

As salas de cinema em Londrina estão prontas para receber uma nova leva de estreias nesta semana, com destaque para "Mufasa: O Rei Leão". O longa, que revisita o universo da franquia da Disney, narra a trajetória do pai de Simba em uma história que antecede os eventos do clássico de 1994.





Veja, abaixo, a programação completa: