'O Auto da Compadecida' terá sequência com Matheus Nachtergaele e Selton Mello

Os atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello anunciaram em seus perfis no Instagram que o filme "O Auto da Compadecida" ganhará uma sequência, mais de 20 anos depois do lançamento do primeiro longa.





A dupla interpreta os protagonistas João Grilo e Chicó na adaptação do livro de mesmo nome de Ariano Suassuna, lançada em 2000.





"João Grilo e Chicó, vinte e cinco anos depois, juntos, mais uma vez", escreveram na rede social neste domingo, dia 12.