'O mundo mágico da música' é atração no Teatro Ouro Verde nesta quinta-feira

Com a parceria da palhaça Adelaide, o Quinteto da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina apresenta o espetáculo “O Mundo Mágico da Música” às 19h desta quinta-feira (9), no Cine Teatro Ouro Verde.





O concerto traz clássicos como Mozart e Villa-Lobos, além de tradicionais cantigas de roda que transitam pelas gerações.



Curiosa para conhecer o mundo mágico da música, a palhaça Adelaide (Juliana Galante) aprende, junto com o público, sobre o som de cada instrumento e as diferenças entre eles - além de conhecer a história de compositores e grandes artistas.





A mistura do mundo do teatro com o da música gera diversão, surpresa e risadas para o público.

A atriz Juliana Galante, que dá vida à Adelaide, é pesquisadora, educadora e produtora na Companhia Grita de Palhaças. É uma das integrantes do Projeto Plantão Sorriso, que leva alegria às crianças internadas em hospitais. Outra atração da noite é o percussionista Marcello Casagrande, que amplia ainda mais o leque de sonoridades do espetáculo.





O Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina é formado por Barbara Scarinci (violino), Múcio Lobato (violino II), Natanael Fonseca (viola), Vanderlei de Oliveira (violoncelo) e Jorge Luiz Silva (contrabaixo).





A direção artística é de Evgueni Ratchev. No ano que vem, o musical vai circular por diversas cidades do Paraná.





