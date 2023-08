'Ópera Viva' terá segundo concerto em Londrina com convidada especial

O projeto Ópera Viva, lançado em Londrina no final do mês de julho com o objetivo de aproximar o público da ópera, realiza o seu segundo concerto nesta quarta-feira (9), às 20 horas, no Espaço Villa Rica, com uma das mais importantes árias de ópera e de música brasileira do repertório de soprano coloratura e mezzosoprano.





No concerto, Edineia Oliveira, mezzosoprano, cantora consagrada no cenário lírico internacional e idealizadora do Ópera Viva, e Jessica Leão, soprano, que reside na Alemanha, e que estará no Brasil para cantar “La Traviata” em São Paulo, estarão juntas em Londrina para um evento imperdível.

As árias serão legendadas para intensificar a experiência e a compreensão de que a ópera retrata a vida humana e os mais variados sentimentos. O repertório inclui árias, duetos e canções de “La Traviata" e “Il Trovatore”, de Verdi, “Lucia de Lammermoor”, de Donizetti, “Norma”, de Bellini e canções brasileiras de Villa-Lobos e Hekel Tavares.







