Orquestra da UEL abre a 43ª edição do Festival de Música de Londrina

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) abre, neste domingo (9), a 43ª edição do FIML (Festival Internacional de Música de Londrina), sob a regência do maestro italiano Massimiliano Carraro.





O concerto “A Arte de Música Sinfônica” traz no programa três composições que fazem parte do repertório das grandes orquestras mundiais e três dos compositores mais importantes, entre o final do século XVIII e os primeiros anos do século XIX: Mozart, Rossini e Beethoven.

Publicidade

Publicidade





“A escolha desta programação pelo maestro Massimiliano objetiva a aproximação de todos do repertório sinfônico, através de compositores icônicos”, comenta o vice-presidente da Associação de Amigos do Festival, o músico, Eduardo Assad Sahão.