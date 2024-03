Orquestra da UEL comemora 40 anos de música com homenagem ao café

A Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) - a primeira do Paraná nesta modalidade - dá início à programação de concertos que comemoram seus 40 anos às 20h30 desta quinta-feira (14), no Cine Teatro Ouro Verde. O concerto de abertura chega com uma dobradinha e o público poderá assistir à apresentação também na sexta-feira (15), no mesmo horário.





A data reservada para o lançamento oficial guarda um motivo nobre: foi em 14 de março de 1984 que a orquestra foi criada, na gestão do Reitor Marco Antonio Fiori.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





E neste ano, a composição artística alcança o marco de 40 anos de trajetória de musicalidade atravessando diferentes gerações e uma evolução para alcançar, cada vez mais, o público. A ocasião é especial também para a cidade de Londrina, que completa, em dezembro, 90 anos de emancipação política.





RICA HISTÓRIA CAFEEIRA



Publicidade





A temporada 2024 se estenderá até dezembro e terá séries dedicadas a diferentes tipos de café (Arábica, Bourbon, Catuaí e Conilon). Ao todo, serão 24 concertos com composições dos mestres da música clássica. Na abertura, serão executadas obras de Mozart, Prokofiev e Brahms, com referência ao café tipo Arábica.





Nesse período, haverá a reunião de convidados em torno das obras de compositores clássicos e da Música Popular Brasileira (MPB), caso do grupo mineiro e mundialmente aclamado Clube da Esquina que também deverá constar na programação.

Publicidade





Os concertos desta semana contarão com a participação do pianista convidado Cristian Budu e será regido pelo diretor artístico e regente titular Osuel, Rossini Parucci. O titular ressalta o quão significativo é esse momento, pois é a primeira vez que é apresentada uma temporada anual.





Considerado pela revista Gramophone como “um pianista original, com maturidade e compreensão musicais de causar admiração em colegas com o dobro de sua idade”, Budu é formado em música pela USP (Universidade de São Paulo) e estudou no Conservatório de Música da Nova Inglaterra, em Boston (EUA).

Publicidade





Em 2016, foi reconhecido pelo Guia Folha, do jornal Folha de S.Paulo, com o prêmio de "melhor concerto do ano."







As quatro séries temáticas, com nomes de variedades de café, representam um resgate da rica história cafeeira da região e diversificam o repertório, de acordo com as características de aroma e sabor de cada um dos tipos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: