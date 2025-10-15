Pesquisar

"SÉRIE ARÁBICA"

Orquestra Sinfônica da UEL apresenta a genialidade de Carlos Gomes, Gluck e Mozart

Redação Bonde com assessoria de imprensa
15 out 2025 às 18:22

Foto: Fábio Alcover / Divulgação
Com regência do maestro titular Rossini Parucci, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL) realiza na próxima quinta (16) e sexta-feira (17), às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde, mais um concerto da “Série Arábica”, proporcionando ao público um passeio por diferentes estilos musicais. 


O programa da noite vai unir o humor do compositor brasileiro Carlos Gomes, a delicadeza espiritual do alemão Christoph Willibald Gluck e a genialidade do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através da plataforma

osuel.pagtickets.com.br.


A abertura do concerto será com a Sonata para Cordas “O Burrico de Pau”, de Carlos Gomes. O curioso subtítulo remete ao movimento final da obra, no qual o compositor retrata um sonho em que se via indo para o céu montado num burrico de pau. Neste movimento, ele se diverte criando sons musicais que imitam o zurro do burrico - “ii-ó, ii-ó” - e um ritmo que alterna entre o galope e a leveza, conduzindo o ouvinte a um desfecho vibrante.


Na sequência, o solista Jussival Rocha dos Santos, flautista da OSUEL, executará duas obras: “A Dança dos Espíritos Abençoados”, de Christoph Gluck, e o “Andante para Flauta”, de Mozart. A primeira, extraída da ópera Orfeu e Eurídice, é uma das melodias mais encantadoras do repertório clássico, retratando a jornada de Orfeu, um músico lendário da mitologia grega que viajou ao submundo para implorar pela libertação de sua falecida esposa, Eurídice. 

Já o “Andante para Flauta”, de Mozart, foi composta em 1778 como uma possível alternativa para o segundo movimento de um dos vários concertos encomendados por Ferdinand De Jean, um flautista amador da Holanda. Mozart concluiu parcialmente a encomenda e, de qualquer forma, o “Andante” acabou se tornando uma peça de concerto independente.


Sinfonia nº 29

Encerrando a noite, a OSUEL interpreta a Sinfonia nº 29, de Mozart, composta quando o autor tinha apenas 18 anos. Escrita logo após uma temporada em Viena ao lado de seu pai, a obra reflete a ampliação de horizontes do compositor e seu contato com as criações inovadoras de Joseph Haydn. A Sinfonia nº 29 é considerada um momento crucial na trajetória de Mozart, representando um salto em termos de maturidade composicional em relação às suas obras anteriores. 

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica da UEL – Série Arábica

Quando: quinta (16) e sexta-feira (17)

Horário: 20h30

Onde: Cine Teatro Ouro Verde 

Informações: (43) 3322-6381

Ingressos: osuel.pagtickets.com.br


entretenimento Arte Cultura Música OSUEL Orquestra Sinfônica da UEL Cine Teatro Ouro Verde
