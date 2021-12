Os 50 anos de Ricky Martin: 'Livin la vida loca' é a mais tocada do cantor no Brasil

Com o aniversário de 50 anos de Ricky Martin nesta sexta-feira (24), o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) promove um levantamento sobre as músicas interpretadas por ele e que marcaram a sua carreira.

Ícone teen na década de 80 integrando a banda Menudo, o cantor despontou como uma referência mundial quando se trata de pop latino.

Nos últimos 10 anos, “Livin la vida loca”, de autoria de Robert Edward Rosa e John Charles Barrett, foi a canção gravada por Ricky Martin mais tocada no Brasil.





Neste período, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música foi proveniente dos segmentos de Rádio e TV, que correspondem a mais de 65% do que foi destinado a ele.





Enrique Martin Morales, conhecido como Ricky Martin, nasceu em 24 de dezembro de 1971, em San Juan, em Porto Rico. No banco de dados do Ecad, o artista tem 66 músicas e 463 gravações cadastradas.



Confira o ranking das músicas gravadas por Ricky Martin mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Casas de Festas e Diversão, Sonorização, Carnaval e Festa Junina):







1 - Livin la vida loca - (autores Robert Edward Rosa / John Charles Barrett)



2 - She's all I ever had - (autores Robert Edward Rosa / Jon Secada / George R Noriega)



3 - Vida original track (spanglish version) - (autores Elijah King / Ricky Martin / Remi Salaam)



4 - Não se reprima - (autores Alejandro Monroy Fernandez / Carlos Villa De La Torre / Carlos Colla)



5 - Vente pa' ca - (autores Mauricio Reglero / Anne-J / Bossen Og Bumsen / Ricky Martin / Justin Jesso / Ronny Vidar Svendsen / Nermin Harambasic / Maluma / Carl Ryden / Ricky M)



6 - Tal vez - (autores Vita de Vito Franco Atilio de)



7 – Pegate - (autores Tomas Torres / Ricky Martin / Tavare Isaac Cedeno)



8 - If you re not here by me side - (autores Alejandro Monroy Fernandez / Carlos Villa de La Torre / De Pagan Mary Lynne Murillo)



9 - Te extrano, te olvido, te amo – (autor Kafka Dj)



10 - Come with me – (autores Egizzi Antonio / David Nicholas Musumeci / Amy Pearson)