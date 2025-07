Os oitentões que marcam a história da música brasileira

O eterno Maluco Beleza faria 80 anos no último sábado (28). Se estivesse por aqui, Raul Seixas certamente faria do bolo uma experiência metafísica e brindaria à vida com muito rock, filosofia e contracultura. Ainda que tenha partido cedo, aos 44 anos, o artista deixou uma obra que não envelhece, feita de letras visionárias, críticas sociais destemidas e a sonoridade que o consolidou como Pai do Rock Brasileiro.





Também na semana passada, foi a vez de recebermos a estreia de "Raul Seixas: Eu Sou", série de oito episódios na na Globoplay. A minissérie, escrita e dirigida por Paulo Morelli e Denis Nielsen, foi lançada no dia 26 de junho, exibindo Ravel Andrade no papel do imortal. A produção propõem uma imersão nas décadas de 1970 e 1980, apresentando sem filtros os altos e baixos do cantor e compositor.





De momentos célebres de sua carreira, marcada por 17 discos lançados durante 26 anos, a declínios na saúde física e mental, a obra nos convida a refletir sobre a grandiosidade de um marco que atravessa gerações.





Sua história se entrelaça à de outros ícones que viveram o mesmo tempo e que envelheceram sem perder o brilho e a potência artística. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Milton Nascimento… Nomes que, como Raul Seixas, foram moldados pelo turbilhão cultural dos anos seguintes a 1960, e que agora, também na faixa dos 80 anos, seguem ativos, criativos e extremamente relevantes para a música e a cultura brasileira. Gigantes que continuam criando com amor à música e à arte, como se o tempo fosse apenas um detalhe.





