OSUEL abre nesta sexta-feira 45ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina

O Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) celebra 45 anos. Em sua trajetória consolidou-se como referência nacional, conquistando o reconhecimento de instituições públicas e privadas, bem como da comunidade.

Esse prestígio é fruto da excelência de sua programação pedagógica e artística, voltada ao ensino, à difusão da música e à promoção de um olhar social e inclusivo. Os resultados desses 45 anos são evidentes na crescente procura pelos cursos e eventos artísticos, assim como na relevante contribuição do festival para a formação de profissionais no segmento artístico. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Nesta sexta-feira (11) começa oficialmente a 45ª edição do evento e após a solenidade oficial de abertura, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, haverá concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, tendo como solista o violinista Rodrigo de Oliveira, sob a regência do maestro Rossini Parucci, programado para às 20h30, com ingressos pelo site da OSUEL - https://o suel.pagtickets.com.br Leia mais: Rainha do Rock Brasileiro Veja a última foto de Rita Lee, compartilhada pelo viúvo da cantora No Teatro Ouro Verde Concerto 'Rotas da Seda' traz a música de um mundo antigo a Londrina Televisão Casamento em 'Vale Tudo' impulsiona audiência e iguala recorde pelo 3º dia seguido Resenha do Bonde Um combate de gerações, ‘F1: O Filme’ é um poderoso tributo ao universo do automobilismo

Publicidade A OSUEL, ao longo de sua trajetória - 41 anos - contribuiu e vem contribuindo com o FIML participando muitas vezes como orquestra base do evento, no apoio à programação pedagógica e abrindo diversas edições com performances de excelência. Na abertura desta noite, que faz parte da Série Catuaí da orquestra, o programa traz Sinfonia nº 8 de Ludwig Van Beethoven e o Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 35, de Piotr Iliytch Thaikovsky. Publicidade



Foto: Fábio Alcover/ Divulgação

Vários gêneros musicais





A programação artística deste ano traz espetáculos distribuídos com cobrança de ingressos pelos teatros Ouro Verde e AML Cultural e de forma gratuita em espaços variados como teatros, bares, restaurantes, ruas, praças, escolas, entre outros. “Diversificamos os estilos de espetáculos, sempre primando pela qualidade, procurando atender a públicos variados. Também abrimos mais espaço para o músico de Londrina e região e acreditamos que teremos um ótimo Festival”, comenta o diretor artístico do FIML, Eduardo Assad Sahão. Publicidade

Na programação do Teatro Ouro Verde (R.Maranhão 85) estão a Orquestra Mundana Refugi, com o show "Todo Lugar é Aqui", Egberto Gismonti e Daniel Murray, Érika Ribeiro e Rodrigo Fávaro (piano e contrabaixo), Lívia Nestrovski & Fred Ferreira (“Na Carne da Pêra”), Sérgio Reze e Quarteto (Falando Música/ do disco “Um Olhar Interior”), Vanessa Moreno ( interpretando Djavan), Grupo Studium Musicae (“Rotas da Seda: a música do mundo”), Banda Senhor Bonifácio (The Beatles Symphony), Orquestra Sinfônica Social do 45ª FIML, que fará o encerramento do evento e comemora os 10 anos da participação de orquestras sociais no festival.



Foto: Juliana Rocha e Bruno Machado/ Divulgação

Esta programação segue com um repertório erudito e popular variado, com obras e compositores conhecidos do público, em espetáculos que iniciam às 20h30, e ingressos disponíveis pela plataforma Sympla. Pouco antes dos espetáculos, no saguão do teatro, o público poderá apreciar apresentações pela “Série Prelúdio”, com pré-concertos de no máximo 20 minutos realizados pelos grupos de câmara dos projetos sociais convidados do festival, com formação e repertório variados. Publicidade O “Circuito Pé Vermelho” leva para a AML Cultural (Praça 1º de Maio,130 - Centro), a partir da segunda-feira (14), sempre às 19h, espetáculos do repertório instrumental brasileiro, musicais do teatro de variedades, obras clássicas infantis, entre outros. Fazem parte deste circuito o espetáculo “Cabaré”; Duo Clavis; Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí; Grupo Flauta e Fole com “Pedro e o Lobo”; grupo Brasil Combo Jazz.



Foto: Divulgação

Música em cada canto

Publicidade



Como já é tradição, o FIML sai dos teatros e “se espalha” pela cidade de Londrina com espetáculos abertos ao público que fazem parte do “Circuito Alternativo”. O circuito movimenta bares e espaços como a Concha Acústica, no centro, com muito choro, samba e jazz.

Participam do choro, samba e jazz, grupos e músicos conhecidos do público londrinense e regional. Entre eles estão o Clube do Choro de Londrina, Regional Flor do Café, Gabriel Peixoto e Trio, Casca Grossa Samba Jazz, Mateus Gonsales Trio, Londrina Hot Club e Oficina de Choro e Samba (Promic). Os horários variam com apresentações em todos os períodos e podem ser conferidos no site do festival, assim como os nomes e endereços dos espaços. Publicidade

No dia 13, domingo, a programação conta ainda com a apresentação da Banda “Gata de Botas” com um show em homenagem ao Dia do Rock, no pátio externo do Consórcio União, no Igapó 2. A 45ª edição do FIML também chega a Praça do Aeroporto no sábado 19 de julho, em parceria com a Feira Flua Cultura com apresentações musicais, em meio a artesanato e gastronomia, das 13h às 19h.





Foto: Divulgação

A Arte de ensinar

Muita gente passou pelos “bancos escolares do festival” nestes 45 anos e hoje estão no mercado como professores, músicos, enfim em diversas áreas do segmento artístico e educacional. “O festival possibilita ao participante da programação pedagógica, o contato com a música, com o palco em diversas formações, com o público, com educadores e artistas de renome, em um período curto, mas que abre “os olhos” do estudante para uma outra realidade, possibilitando que ele vislumbre caminhos”, afirma a curadora e diretora geral do evento, Magali Kleber.

A 45ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina está oferecendo 42 cursos, ministrados por 33 professores e recebeu mais de 900 inscrições até o momento. O palco pedagógico, fruto da programação pedagógica do evento, trará nas escadarias do Teatro Ouro Verde, no Cultural Hall, no pátio e auditório do Colégio Hugo Simas, onde boa parte da aulas acontecem, apresentações da Big Band do Festival, de Coros Adultos e Infantis, Grupo de Acordeon, Orquestras de Câmara, entre muitas atrações abertas ao público.

SERVIÇO:

45º Festival Internacional de Música de Londrina. De 11 a 20 de julho Programação Artística pelo site: www.fiml.art.br Venda de ingressos pela plataforma Sympla Abertura: Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina Horário: 20h30 Local: Cine Teatro Ouro Verde (Maranhão,85) Ingressos da abertura pelo site da OSUEL: https://osuel.pagtickets.com.br

VALORES DE INGRESSOS E LOTES Toda a programação artística do 45º Festival Internacional de Música de Londrina se encontra no site do evento: www.fiml.art.br . Os valores dos ingressos das apresentações no Teatro Ouro Verde custam R$50,00 e R$25,00 (meia entrada) no 1º lote; R$60,00 e R$30,00 (meia entrada) no 2º lote e R$70,00 e R$35,00 (meia entrada) para o 3º lote. Os valores para AML Cultural têm preço único de R$40,00 e R$20,00 (meia entrada). * PATROCÍNIOS E APOIOS

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).

Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional. Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.

Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).



BONDE NAS REDES SOCIAIS

Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Leia também: