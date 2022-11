Osuel e Senhor Bonifácio apresentam espetáculo inspirado em grupos de rock

A Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) e a banda Senhor Bonifácio, em parceria com a Construtora Vectra, apresentam, nos dias 08 e 09 de dezembro, às 20h30, o “Rock Symphony in Concert”.





O espetáculo promete marcar a memória do público norte-paranaense, trazendo versões exclusivas de grupos de rock como Queen, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana e Guns ‘N’ Roses em arranjos para banda, coro e orquestra sinfônica.

Publicidade

Publicidade





A apresentação, que será no Cine Teatro Ouro Verde, contará também com a participação especial do Grupo Vocal Entre Nós.





Os arranjos são assinados por Mateus Brandão (Curitiba), Vitor Gorni (Londrina) e Eduardo Assad Sahão (Londrina); regência e direção artística de Alessandro Sangiorgi e direção musical de Eduardo Assad Sahão.

Publicidade

Publicidade





Os ingressos estão à venda pelo Sympla. O valor inteiro é R$60,00 e a meia-entrada, R$30,00.





O concerto, numa realização da Casa de Cultura/UEL, conta com o patrocínio da DentalClean, Móveis Brasília, Clínica Dr. Pedro Cavalari Jr. e das Rádios CBN Londrina, Mundo Livre Fm e Ayoba FM, além do apoio da Rádio UEL FM.