Osuel, shows e exposição fotográfica marcam 70 anos do Ouro Verde

Um dos mais importantes palcos do Sul do país e referência cultural das mais variadas expressões artísticas, o Cine Teatro Ouro Verde da UEL(Universidade Estadual de Londrina) ganha uma programação especial durante todo o mês de maio para prosseguir as comemorações dos seus 70 anos.



O circulasons, projeto voltado para a difusão e valorização da música brasileira, organizou uma agenda totalmente gratuita ao público composta da exposição documenta 70, um concerto com a Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) e dois shows memoráveis com Paulo Barnabe & Banda Patife e Simone Mazzer com seu novo trabalho, “Deixa Ela Falar”.

“Para realizar a segunda parte dessa celebração e darmos continuidade à comemoração desse espaço obtivemos o patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e de outras empresas.





Com isso, teremos um mês de uma programação ousada, energizante, totalmente gratuita e aberta ao público”, explica Janete El Haouli, idealizadora e curadora do circulasons.





