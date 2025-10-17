Palco da AML cultural recebe potência sonora do 43duo em show gratuito

O palco da AML Cultural recebe neste sábado (18), o espetáculo gratuito “Se7e Sonhos”, do 43duo, formado pela dupla paranavaiense Hugo Ubaldo e Luana Santana.
A apresentação reunirá composições autorais que transitam pelos três álbuns da dupla, com ênfase no último trabalho, “Sã Verdade”, além de músicas inéditas. Minimalista na sua formação, mas com a sonoridade de uma banda completa, o 43duo cria uma experiência única que impressiona pela potência sonora.
Será um mergulho nas atmosferas do rock psicodélico, indie rock e música contemporânea, potencializado por um projeto de iluminação cênica que dialoga com as músicas e amplia a experiência estética e sensorial.
O espetáculo gratuito foi beneficiado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura.
Sobre a dupla
O 43duo nasceu em Paranavaí (Noroeste), em 2020, durante o período de isolamento social por conta da pandemia. Sozinhos em casa, o casal Luana Santana e Hugo Ubaldo resolveu tirar do papel um sonho antigo de compor e gravar músicas autorais. Desde então, o duo tem trabalhado intensamente na produção de singles, álbuns e videoclipes.
A construção dos arranjos entre a bateria e as teclas de Luana com a guitarra e a voz de Hugo, que faz o duo soar como uma banda, entrega uma experiência única ao público.
Suas principais influências são bandas como Tame Impala, Pink Floyd e White Stripes. “Um show de indie-psicodélico todo construído com letras poéticas e de comunicação efetivamente emocional com o público. Batidas contagiantes, guitarras espaciais e sintetizadores fazem o espetáculo ainda mais especial”, define a dupla.
Desde o início da carreira, o 43duo vem conquistando relevância no cenário cultural do Sul e Sudeste brasileiro, tendo se apresentado em cidades como Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa e Presidente Prudente (SP), além de ter realizado uma turnê sul-americana, com shows em Curitiba, Florianópolis (SC), Esteio (RS) e Montevidéu, no Uruguai
Show de abertura
A banda O Hipertrópico, de Londrina, fará o show de abertura neste sábado, na AML Cultural. Misturando rock tropical com elementos de reggae, sertanejo, MPB, baião e ritmos latinos, o quarteto formou-se em 2021, com o lançamento do álbum Atlântico, e desde então tem se destacado pela sonoridade intensa e dançante, numa mistura perfeita de guitarras e saxofone.
A banda é formada pelo guitarrista Vinícius Carneiro, que também atua no vocal, Rafael Felix nos sopros e vocal, Pedro Lot na bateria e Roberto Moreira, no contrabaixo elétrico e já se apresentou em diversos estados do Brasil e na América Latina, com shows em Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina), além de festivais como Virada Cultural de Maringá, Feira Internacional de Música do Sul Global (FIMS) e Pare a Nave Aí, dividindo palco com Emicida, Juçara Marçal e Duda Beat.
O clipe “Eram os Deuses Astronautas” foi indicado ao Festival de Curtas de Brasília, concorrendo com nomes como Ed Sheeran e Djonga. Com apoio de iniciativas culturais, como a Lei Aldir Blanc e o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), a banda consolida seu espaço na cena independente, oferecendo uma experiência sonora única e marcante.
Serviço:
Espetáculo Se7e Sonhos
Local: Teatro AML Cultural (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130)
Data: 18/10/2025 (sábado)
Horário: 19h30
Evento gratuito