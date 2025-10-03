Palhaçaria, contação de histórias e oficinas movimentam a cena cultural de Apucarana

A semana começa com muita arte e diversão em Apucarana (PR) graças à Grita Cia de Palhaças, de Londrina (PR), que desembarca na cidade com o espetáculo “As Multidançarinas”, além de contação de histórias e oficina formativa destinada às crianças e mulheres.





A programação começa nesta segunda-feira (06), às 14h, no Cine Teatro Fênix (Av. Curitiba, 1215), com a apresentação do espetáculo “As Multidançarinas” com as palhaças Adelaide, Cora e Frida. No palco, o trio transforma a dança em pura comicidade - sem dizer uma única palavra. Utilizando coreografias que mesclam gingado e trapalhadas, as três palhaças mostram que dançar é para todas as pessoas, independentemente do estilo. A entrada é gratuita.





O elenco é formado pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, com direção de Gerson Bernardes e consultoria em dança de Cláudio de Souza.





Contação de histórias





Na terça-feira (07), a Grita Cia de Palhaças promove mais duas atividades, também no Cine Teatro Fênix. Às 14h, tem contação de histórias para estudantes de escolas públicas da cidade. Em “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, a palhaça Adelaide (Juliana Galante) promete divertir a criançada com três histórias que falam sobre a importância da liberdade, do respeito às diferenças, do amor-próprio e da empatia.





Oficina





À noite, das 18h30 às 20h30, serão ministradas duas oficinas gratuitas: “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro” e a vivência “Sensibilização do Riso”, destinada às mulheres com mais de 16 anos. O objetivo é criar espaços para que as mulheres possam se expressar e realizar trocas. Para esta atividade também é necessário fazer a inscrição através do instragram do grupo.







