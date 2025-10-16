Pesquisar

Palhaços, música e magia: “Compilação Circo Suno” chega à Vila Triolé nesta sexta

Redação Bonde com N.Com
16 out 2025 às 17:43

Foto: Isabela Tomazio
A Vila Cultural Triolé recebe nesta sexta-feira (17), às 19h30, a apresentação da Companhia Suno, grupo de Campinas que traz ao público londrinense o espetáculo “Compilação Circo Suno”. A entrada é gratuita, porém os ingressos são limitados e a distribuição começa às 18h30 no local. A contribuição é voluntária e feita no chapéu, ou seja, o público pode apoiar diretamente os artistas após a apresentação. O espaço fica na Rua Etienne Lenoir, 155, Vila Industrial.


O show marca os 27 anos de trajetória da companhia, e reúne em cena Helena Figueira (Palhaça Fiorella) e Eduardo Becker (Palhaço Sanduba) com um compilado de seus melhores números. “Preparamos malabares, acrobacia, mágica, contorcionismo, manipulação de objetos, música e palhaçada recheada de humor, que é a base da pesquisa da companhia”, destacou Figueira.

Fundada em 1998 na cidade de Santos (SP), a Cia Suno desenvolve pesquisa em palhaçaria e circo, com um repertório que conta com 27 espetáculos, entre solos e trabalhos em grupo. Figueira e Becker são os responsáveis pela direção, criação e atuação da maior parte dos espetáculos.


A Cia Suno já passou por diversas regiões do Brasil, incluindo Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, com apresentações em Curitiba. Esta será a primeira vez que a companhia se apresenta em Londrina. “Estamos muito animados, pois já conhecemos o festival de teatro da cidade e o histórico do circo na região”, disse Figueira.

A Vila Triolé conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

Promic Cultura Secretaria Municipal de Cultura Arte palhaçaria circo
