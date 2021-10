Paola Carosella anuncia fim de casamento com Jason Lowe, com quem gravava vídeos

A chef de cozinha ex-jurada do MasterChef Paola Carosella, 48, anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (19) o fim do seu casamento com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. O casal estava junto desde 2013.

Paola escreveu que precisava dizer a todos que o seu relacionamento com o Jason chegou ao fim. "Os motivos e os porquês serão sempre nossos, mas vocês torceram por nós, se emocionaram conosco, deram-nos apoio e tanto amor, que sinto que vocês fazem parte desta história também."

A ex-jurada do MasterChef falou que em poucas semanas fará "49 anos, 7X7". Segundo Paola, para quem acredita em setênios e sua força como ela, é um momento único e mágico. "Estou bem, rodeada de amor, tenho os melhores amigos e parceiros que possa ter sonhado ter, uma família linda, milhares de projetos incríveis em andamento, e a sensação de ter feito tudo o que eu podia ter feito, como sempre fiz."





Paola afirmou que o canal no YouTube, que ela tinha em parceria com o ex-marido, continua. "Será sempre nossa cozinha porque é minha e de todos vocês. Mais um motivo para agradecer todo o amor que recebemos por lá todo dia."

Em março de 2021, a chef de cozinha revelou que recorreu à terapia de casal em 2020. Durante a quarentena, Paola afirmou ainda que se aproximou da sua filha, Francesca, fruto de um relacionamento anterior. "A pandemia trouxe uma conexão com minha filha e me apresentou à terapia de casal."