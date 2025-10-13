Pesquisar

Prazo até domingo

Parada LGBTQ+ de Londrina abre inscrições para participações artísticas na edição de 2025

Redação Bonde com assessoria de imprensa
13 out 2025 às 16:59

Foto: Ariane Rodrigues
A 7ª edição da Parada LGBTQIA+ de Londrina, marcada para o dia 30 de novembro, abriu as inscrições para os artististas interessados em fazer parte da programação cultural do evento nesta segunda-feira (13). Os interessados têm até as 23h59 do próximo domingo (19) para se inscrever, exclusivamente por meio deste formulário eletrônico.


O evento é organizado pela FLAPT! (Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina), em parceria com a ONG D.O.C.Ê. (Diversidade, Orgulho, Cultura e Entretenimento). Com o tema "A Diversidade Faz a Cidade”, a Parada do Orgulho retorna depois de um ano de organizações e ajustes. 

O processo é gratuito e voltado a artistas independentes maiores de 18 anos, residentes preferencialmente em Londrina e região norte do Paraná. No edital serão selecionados 5 performers (drag queens, drag kings e afins), 4 DJs e 2 bandas, cantores(as) ou coletivos artísticos. As apresentações escolhidas farão parte do casting artístico do evento que, em seu tema, irá destacar os eixos Memória, Direitos e Coletividade.


Além de fortalecer a cena cultural local, a proposta do chamamento é valorizar a arte produzida pela comunidade LGBTQIA+, promovendo representatividade e celebração por meio da música, performance e expressão artística.


As propostas serão avaliadas por um comitê curatorial formado por representantes das entidades organizadoras, com base em critérios como representatividade, adequação técnica, viabilidade da proposta e aderência ao tema do evento.

Os artistas selecionados receberão cachês que variam de R$ 250,00 a R$ 700,00, conforme a categoria. Vale lembrar que o edital com todas as informações para a realização do cadastro e itens a serem compridos estão no formulário. 


Parada LGBTQIA+ Orgulho LGBT+ Festival e eventos Londrina artistas inscrições Programação Cultural
