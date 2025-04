Paraná: Festival de Curitiba se aproxima da arte da América Latina

O Festival de Curitiba, que teve sua abertura na segunda-feira (24), faz da cidade um tapete vermelho para o desfile de artistas famosos e já aclamados, que não se negam a selfies no saguão do hotel ou durante a gigantesca festa para os convidados da abertura, com bebida e comida à vontade e show de música para todo mundo dançar madrugada afora.





Em 2025, a organização do Festival celebra o feito de ter na grade de programação montagens de todas as regiões do país e a aproximação com a América Latina, traduzida na participação de artistas da Bolívia, Argentina, Uruguai e aqui, menção honrosa ao Festival Internacional de Londrina, o FILO, pelo diretor Leandro Knopfholz ao lembrar que o cinquentenário festival londrinense é pioneiro nessas conexões latino-americanas.

Com 90% dos ingressos esgotados, principalmente para aqueles da Mostra Lucia Camargo, a organização festeja o crescente interesse da cidade pelo Festival. A expectativa é de pelo menos repetir a excepcional performance dos números do evento no ano passado. Modéstia dos diretores Fabíula Passini e Leandro Knopfholz, que com a entrada do apoio da Prefeitura de Curitiba, para os próximos três anos, prospectam impactos para os próximos anos, com melhorias de espaços para as apresentações, por exemplo.





A galeria de apoios de patrocinadores e de outras esferas do poder público talvez seja um dos grandes triunfos do Festival de Curitiba: os almejados fundos para realizar um grande evento que conquista, a cada ano, a admiração de artistas e outras figuras ligadas à produção cultural.

Para Knopfholz, o Festival sempre tentou ser apolítico e sem ideologia, mas ter pela primeira vez o incentivo das três esferas (municipal, estadual e federal, por meio da Petrobras) é importante para trazer diversos espetáculos e transformar Curitiba em uma vitrine. “Com a presença dessas três instituições, temos a possibilidade de abrir conversas e, com antecedência, fechar acordos bienais e até trienais. Estas parcerias duradouras nos permitem trabalhar com mais tranquilidade e, consequentemente, resultados”, evidencia.





SERVIÇO:

33º Festival de Curitiba





Data: de 24 e março a 6 de abril

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).





Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.





