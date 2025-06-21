Pesquisar

ARRAIÁ

Paróquia São Luis Gonzaga promove festa junina neste sábado

Redação Bonde com assessoria de imprensa
21 jun 2025 às 09:12

A tradicional festa junina da Paróquia São Luís Gonzaga, na zona leste de Londrina, será realizada neste sábado (21) à tarde e promete atrair um grande público com suas atrações típicas, música ao vivo e deliciosas comidas. A maior atração da festa será o famoso bolinho de mandioca com carne seca, que promete ser um sucesso entre os visitantes.

 

Além das tradicionais brincadeiras juninas como bola na lata e pescaria, haverá um espaço dedicado aos brinquedos educativos que o Gilberto Hideki Tanno desenvolveu durante os dois anos de pandemia de Covid e que cede para a festa. Os brinquedos são um show à parte, desenvolvendo o raciocínio e desafiando não só crianças, adolescentes e jovens, como também adultos.

  

Solidariedade


Além das deliciosas comidas e bebidas típicas (bolo do padroeiro, espetinho, pastel, pizza, sanduíche de pernil, yakissoba, cachorro quente, bolo de milho, canjica, milho cozido, chá de amendoim, quentão e Chilli), a festa junina da paróquia também terá atrações culturais e sorteios com prêmios de até R$ 17 mil.

 

Os organizadores informam que toda a estrutura do evento será feita com o apoio de mais de 300 voluntários, garantindo que a festa ocorra de forma segura e organizada.

 

A festa também tem caráter solidário. Parte da renda líquida será destinada a duas importantes instituições de apoio. A Casa de Apoio Amigos do HU, que oferece suporte a pacientes e acompanhantes que chegam a Londrina em busca de tratamento no Hospital Universitário;, e a Casa Domus Pater, que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, vítimas da adição das drogas e álcool.

 

SERVIÇO

 

Festa Junina da Paróquia São Luís Gonzaga

 

Data: 21 de junho

 

Local: Av. São João, 4.213 , zona leste

 

Entrada gratuita

 

Atrações: Música ao vivo, brincadeiras para crianças, barraquinhas de comidas e bebidas típicas, e muito mais!

 

Prêmios: Cartelas por R$ 45,00 até 20/06, com os sorteios de até R$ 17 mil em prêmios em dinheiro

 

Cronograma:


15h30 – Santa Missa do Padroeiro São Luiz Gonzaga

 

17h – Início do pequeno show de prêmios com cartelas extras vendidas na hora somente

 

18h30 – Show ao vivo com um trio de música sertaneja, trazendo o clima de alegria e diversão.

 

19h30 -Grande show de prêmios, com prêmios incríveis, incluindo valores de até R$ 17.000 em dinheiro.

 

(Com informações da Pascom da Arquidiocese de Londrina)

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Arraiá festa junina Festa junina festa junina inverno Londrina Arquidiocese de Londrina
