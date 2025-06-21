Paróquia São Luis Gonzaga promove festa junina neste sábado

A tradicional festa junina da Paróquia São Luís Gonzaga, na zona leste de Londrina, será realizada neste sábado (21) à tarde e promete atrair um grande público com suas atrações típicas, música ao vivo e deliciosas comidas. A maior atração da festa será o famoso bolinho de mandioca com carne seca, que promete ser um sucesso entre os visitantes.
Além das tradicionais brincadeiras juninas como bola na lata
e pescaria, haverá um espaço dedicado aos brinquedos educativos que o Gilberto
Hideki Tanno desenvolveu durante os dois anos de pandemia de Covid e que cede
para a festa. Os brinquedos são um show à parte, desenvolvendo o raciocínio e
desafiando não só crianças, adolescentes e jovens, como também adultos.
Solidariedade
Além das deliciosas comidas e bebidas típicas (bolo do
padroeiro, espetinho, pastel, pizza, sanduíche de pernil, yakissoba, cachorro
quente, bolo de milho, canjica, milho cozido, chá de amendoim, quentão e
Chilli), a festa junina da paróquia também terá atrações culturais e sorteios
com prêmios de até R$ 17 mil.
Os organizadores informam que toda a estrutura do evento
será feita com o apoio de mais de 300 voluntários, garantindo que a festa
ocorra de forma segura e organizada.
A festa também tem caráter solidário. Parte da renda líquida
será destinada a duas importantes instituições de apoio. A Casa de Apoio Amigos
do HU, que oferece suporte a pacientes e acompanhantes que chegam a Londrina em
busca de tratamento no Hospital Universitário;, e a Casa Domus Pater, que
acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, vítimas da adição das
drogas e álcool.
SERVIÇO
Festa Junina da Paróquia São Luís Gonzaga
Data: 21 de junho
Local: Av. São João, 4.213 , zona leste
Entrada gratuita
Atrações: Música ao vivo, brincadeiras para crianças,
barraquinhas de comidas e bebidas típicas, e muito mais!
Prêmios: Cartelas por R$ 45,00 até 20/06, com os sorteios de
até R$ 17 mil em prêmios em dinheiro
Cronograma:
15h30 – Santa Missa do Padroeiro São Luiz Gonzaga
17h – Início do pequeno show de prêmios com cartelas extras
vendidas na hora somente
18h30 – Show ao vivo com um trio de música sertaneja,
trazendo o clima de alegria e diversão.
19h30 -Grande show de prêmios, com prêmios incríveis,
incluindo valores de até R$ 17.000 em dinheiro.
(Com informações da Pascom da Arquidiocese de Londrina)