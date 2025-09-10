Participante de Londrina enfrenta os perigos da savana africana em novo 'Largados e Pelados'

Grande fã do programa, Moura sempre viu no formato uma maneira de colocar à prova todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos, principalmente, em suas aventuras de escaladas em montanhas. Para Moura, sua experiência como montanhista profissional foi o divisor de águas para poder suportar e lidar com os desafios extremos. Além de escaladas no Brasil, Moura já chegou ao topo de diversos continentes: América do Sul, no Monte Aconcágua; África, no Monte Kilimanjaro e Europa, no Monte Elbrus.

"Sempre gostei muito de desafios e quando era mais novo adorava estar caçando, pescando, descobrindo trilhas e cachoeiras. Quando cheguei aqui [em Londrina] pensei que tinha acabado esse negócio de trilha, pois para mim era uma cidade gigante. Eu vinha de cidades bem pequenas: Sertanópolis, Primeiro de Maio e Nova Londrina", relembrou.

Apaixonado por viver na natureza e "estar no meio do mato", Moura contou em entrevista que sua trajetória com o sobrevivencialismo é antiga e tem origem em sua infância. Natural de Campo Mourão (Centro-Oeste), o participante viveu em diversas cidades do Paraná até chegar em Londrina, no ano de 1997.

A partir do próximo domingo (14), o sobrevivencialista de Londrina Richards Moura será exposto aos perigos, selvageria e belezas da fauna e flora nas savanas africanas. Ele é um dos participantes do novo programa do Discovery Channel, 'Largados e Pelados: A Tribo', que é um grande sucesso no exterior. Já experiente por sua participação na terceira temporada do programa original, Moura se junta a mais nove brasileiros em uma jornada que reúne os principais nomes das edições passadas. Agora, elevando o nível de dificuldade em um dos locais mais hostis do planeta.





Com o apoio da família, ele tentou participar da primeira edição do reality no Brasil, em 2021. Sem sucesso, Moura ficou desacreditado que um dia pudesse ser escolhido pela produção, devido sua origem e à proporção gigantesca que o programa tem. "Por ser o desafio mais extremo do planeta, eu tinha esse bloqueio de nunca acreditar que um cara do interior chegaria lá", desabafou.





Porém, foi "escutando seu coração" que Moura se inscreveu no último dia do processo para a segunda temporada. A escolha por seu nome se deu somente na próxima edição, quando participou da intensa seletiva para a terceira temporada, lançada em 2024. "A seletiva é muito doida, exige demais do participante. São vários exames clínicos, médicos, psicológicos, até as técnicas de sobrevivência são testadas. Isso tudo entre cinco e seis meses", contou.

Moura precisou se preparar muito, ainda em Londrina, para estar apto a lidar com todos cenários e desafios que teve enfrentou no chamado "Inferno Verde", em Gran Chaco na Argentina, por 21 dias. "Passar fome, não dormir, fazer trilha descalço e nu, purificação e tratamento de água, caçar animais e treinar armadilhas são apenas algumas das técnicas que treinei antes de viajar", descreveu.





No sítio de sua família, que fica próximo à Estrada da Cegonha, Moura fez do local um verdadeiro "campo de treinamento". Ele diz que simulou até mesmo sua reação diante da dinâmica de um parceiro agressivo e um potencial conflito. "Pedia para minha filha, Rebecca, que ela me maltratasse e me xingasse. Assim poderia saber qual seria minha reação. Isso foi bom, pois recebo mensagens até hoje de pessoas que admiraram meu controle mental lá na Argentina", compartilhou.

Com mente e corpo prontos, sem saber o destino de sua nova aventura nudista - informação mantida em sigilo pelo programa até o momento de embarque -, a expectativa do participante era alta para que o destino final fosse o continente do seu sonho, a África. Desejo que se realiza agora, com o novo programa que foi gravado na região de Limpopo, na África do Sul, local conhecido como "A Savana das Sombras".





"Sempre foi meu sonho participar de um desafio como esse na África. O berço da humanidade. O reino do mundo primitivo. É sentir o valor real dos nossos ancestrais. Perdemos esse sentimento de medo ao viver em uma cidade com controle remoto, carros e elevador. Hoje posso pegar meu telefone e pedir comida ou, simplesmente, girar uma torneira e com a água que cair vou poder beber ou tomar banho. Ali na África não tem nada disso, lá tudo que você quiser vai precisar lutar para conquistar. Essa é a verdade da África", explicou com empolgação.

Gravado no final de 2024, "Largados e Pelados Brasil: A Tribo" é a primeira edição do formato no país. Cada participante pôde escolher dois itens para ajudar em sua sobrevivência. "Na Argentina minha escolha foi por um estilingue, mas podia ser materiais para um arco e flecha, anzol ou uma pederneira", exemplificou Moura.





Bastidores do programa

Para quem assiste ao programa, uma grande dúvida é sobre seu bastidor. Moura esclareceu como funcionam as dinâmicas com os cinegrafistas e os produtores enquanto estão "largados" na natureza.





Sem "palavra amiga" ou "segurança armada", o sobrivivencialista contou que não há ninguém para ajudar. "Existe apenas o câmera que nos acompanha das 8h às 17h, sem fazer qualquer forma de contato, nem mesmo uma palavra. São extremamente profissionais. Eu imagino até que eles devem ter uma bonificação por gerar cenas muito radicais, como algum animal mordendo nossa perna", brincou.

Durante a noite, duas câmeras filmam o perímetro do abrigo e, caso venham a se aventurar na escuridão, é obrigatório utilizar uma câmera de mão. "Elas gravam 100% das coisas que fazemos. Mas dificilmente alguém sai nesse horário, pois os riscos são altos demais", concluiu.



