Patricia Abravanel, que iria substituir pai, testa positivo para Covid-19

Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, testou positivo para Covid-19 na manhã desta quinta (7). A apresentadora fez o teste PCR antes de seguir para a gravação do Programa Silvio Santos, que ela está apresentando no lugar do pai.

A informação foi dada ao vivo no SBT na manhã desta quinta-feira (7) pelo apresentador Gabriel Cartolano no programa Vem Pra Cá.

Patricia é casada com o ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD), que teve Covid-19 em outubro de 2020 e em agosto de 2021.





O filho mais velho do casal, Pedro, 7, também testou positivo para Covid-19 após passar dois dias com febre. Ela e o menino estão bem e assintomáticos.

Patricia iria pela primeira vez comandar sozinha o Programa Silvio Santos deste domingo (10). Silvio, 90, está afastado do trabalho desde que teve Covid-19 e sua famosa atração dominical vinha sendo reprisada desde então.





Na semana passada ela havia gravado apenas dois quadros do programa, o restante do conteúdo exibido era de episódios antigos com Silvio no comando.





O SBT informou à Folha de S.Paulo que Patricia não será substituída na gravação e que exibirá novamente uma reprise do programa.