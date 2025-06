Peça “Kiria, Puri e Vian” ganha novas apresentações neste final de semana

Após temporada de estreia bem-sucedida, o espetáculo “Kiria, Puri e Vian”, criação do Grupo Mancha com texto e direção de Luan Valero, retorna aos palcos com novas apresentações nos dias 27, 28 e 29 de junho, sempre às 20h, na Divisão de Artes Cênicas da UEL (DAC).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Kiria, Puri e Vian estão em uma pausa na longa viagem que fazem juntos. No passado, formaram uma companhia de teatro, junto a um quarto membro. A companhia se desfez e seus antigos integrantes se reencontram apenas agora. Nesta noite, dormir parece impossível e, no entanto, os sonhos acontecem. Essa é a sinopse contada no espetáculo de estreia do grupo.





Publicidade

O texto foi desenvolvido pelo dramaturgo Luan Valero - também diretor da montagem -especialmente para esta produção. O espetáculo estreou no final de março, com um total de seis apresentações durante dois finais de semana, com um público de mais de 180 pessoas.





Publicidade

O espetáculo evoca cenas que dialogam com a vida de uma companhia de teatro, com um período de recessão política e com as relações interpessoais entre amigos - temas que refletem as inquietações artísticas do grupo e o contexto político no qual o texto foi criado.

“Para escrever esse texto, eu me baseei bastante no trabalho em sala, e nas experiências de todos nós que estavam envolvidos ali no processo. Nas nossas experiências e nas nossas referências teatrais.”, comenta Valero.

Publicidade









Serviço:





Quando: Sexta (27), sábado (28) e domingo (29), às 20h

Onde: Divisão de Artes Cênicas da UEL, Av, Celso Garcia Cid, 205

Garanta seu ingresso pelo Sympla