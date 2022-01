Pedro Scooby diz que contou para Piovani que entraria no BBB 22

O surfista Pedro Scooby, 33, confinado no BBB 22 (Globo), afirmou que contou para sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, 45, que entraria no reality show. Antes do anúncio de Scooby, Piovani gravou um vídeo em que ela dizia não saber nada sobre a possibilidade de seu o ex estar no Big Brother Brasil.

"Eu contei para ela. Eu tive que falar para ela, ela é mãe dos meus três filhos. Porque eu tinha um combinado com ela que ia ficar um mês com as crianças agora", explicou o atleta em conversa com Eslovênia e Douglas Silva, durante a madrugada desta terça-feira (18).

"Só que como o contrato ainda tava desenrolando, eu não podia falar que não. Só que aí minha mulher atual que foi muito parceira. 'Eu vou ficar com as crianças, está tudo certo'. E lá em Portugal, irmão", continuou o brother sobre Dom, 9, e os gêmeos Liz e Bem, 5.





Nas redes sociais, fãs e internautas fizeram piadas com a situação. "A Luana Piovani vai fazer mutirão para eliminar o Pedro Scooby só para ele pegar as crianças na escola", escreveu um. "Pedro Scooby: Filhos na despensa", brincou outro.





"Eu amo absolutamente qualquer meme que tenha Pedro Scooby, filhos e Luana Piovani", escreveu uma terceira internauta. "Luana Piovani vai tirar férias dos filhos quando o Pedro Scooby sair da casa", disse outro.

Neste domingo (16), a modelo Cintia Dicker, 35, afirmou que dividirá a guarda dos filhos de Scooby com Piovani. "Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam para mim. Está tudo certo", afirmou Dicker.





Piovani, por sua vez, usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (18) para comentar o recado que recebeu ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt, 47, durante a exibição do BBB22 (Globo) nesta segunda à noite (17).





A atriz foi citada por Schmidt após o VT do surfista ser exibido. "Um beijo para Luana Piovani, se bem que ela não deve estar assistindo... ou está, não sei", afirmou o comunicador. Em seu perfil do Instagram, a artista disse que estava dormindo e ficou sabendo da notícia através das suas amigas.





"Eu recebi seu beijo, Tadeu [risada]. Minhas amigas me contaram tudo. Eu tô aqui dormindo chapadinha, mas eu recebi. Tô boba com o tanto que estou bombando. Estou aqui devolvendo meu beijo pra você", disse Piovani.