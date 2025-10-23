Plantão Sorriso apresenta seu 'Bailinho' na Concha Acústica neste sábado

Uma tarde divertida para as famílias e crianças de todas as idades. O Plantão Sorriso comemora o Mês das Crianças com um show gratuito e cheio de encanto neste sábado (25), às 17h, na Concha Acústica de Londrina. O “Bailinho do Plantão” promete um encontro com muita música, brincadeiras e irreverência dos palhaços do grupo. Esse show faz parte do projeto “Plantão Sorriso – Sorrisos por toda a cidade”, que vai realizar diversas ações neste e no próximo ano.





Criado em 2017, o “Bailinho do Plantão” é um espetáculo que reúne canções populares em novos arranjos e composições originais. O show já foi assistido por mais de 30 mil pessoas, em apresentações por ruas, praças e teatros de Londrina e região — e também em outras cidades do país, como Macaé (RJ), onde o grupo se apresentou dentro do Projeto Pixinguinha da Funarte.

O elenco do “Bailinho” é formado pelos palhaços Adelaide (Juliana Galante), Frida (Aneliza Paiva), Tulipa (Emilia Miyazaki) e Zanzibão (Tonho Costa), e conta com a participação especial dos músicos Júnior Ribeiro (contrabaixo), Gabriel Mizuta (bateria), Noel Carvalho (sax, clarinete, flauta), Marco Aurélio (trombone).





O Projeto Plantão Sorriso conta com o patrocínio da Lei Rouanet, Unimed Londrina, Sicoob, Rede P. B. Lopes e do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura. Realização: Ministério da Cultura / Governo Federal.

Plantão Sorriso





Criado em 1996 em Londrina (PR), o Plantão Sorriso é uma companhia de palhaçaria que atua em hospitais, levando alegria e aliviando a tensão de pacientes, familiares e profissionais da saúde. Em quase 30 anos de história, a iniciativa já alcançou mais de 680 mil pessoas com seu trabalho.





Serviço:

“Bailinho do Plantão”

Quando: sábado (25)

Onde: Concha Acústica de Londrina

Horário: 17h

Ingresso: gratuito