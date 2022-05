Por que 25 de maio é se tornou o Dia da Toalha? Entenda!

Nesta quarta-feira (25) é comemorado o "Dia da Toalha", mas não exatamente para celebrar a toalha que tomamos banho, e sim para representar o Dia do Orgulho Nerd. Mas, afinal, o que isso tem a ver com toalha? Calma que já vai dar para entender.

A celebração do "orgulho nerd" acontece para comemorar dois grandes ícones da cultura nerd: "Star Wars" e o escritor Douglas Adams, de "O Guia do Mochileiro das Galáxias".



Douglas Adams escreveu o livro em 1979, a obra virou um fenômeno cultural mundial com uma legião de fãs em todo o mundo. Com muito humor e ficção científica, o livro é quase uma Bíblia para os nerds e, para quem não conhece, a toalha é primordial no enredo, que coloca o objeto como uma das coisas mais úteis do universo.





Na história nonsense de Adams, o Guia do Mochileiro das Galáxias (o livro é mesmo um roteiro para quem viaja pelas estrelas e é mais vendido que a Enciclopédia Galáctica), descreve que a toalha serve para, por exemplo, seer usada como agasalho, para deitar-se sobre ela em praias de outros planetas ou para se cobrir sob a luz de outras luas, umedecê-la e usar para lutar, agitá-la para pedir socorro e até mesmo para se enxugar, caso ainda se encontre em estado bom para isso.





Em 2001, duas semanas depois da morte do autor, que aconteceu em 11 de maio, os fãs resolveram homenageá-lo. No dia 25, leitores da saga saíram às ruas com toalhas e mochilas penduradas. Sendo assim, para celebrar o criador da "trilogia de cinco livros", o dia 25 de maio ficou conhecido como o "Dia da Toalha", em referência a um dos utensílios mais importantes na história de Adams.



Acontece que no dia 25 de maio de 1977 foi a estreia de "Star Wars: Uma Nova Esperança". Então, essa data acabou sendo a representação de tudo que envolve o universo geek e também recebeu o nome de "Dia do Orgulho Nerd".





Então, o "Dia da Toalha", ou "Dia do Orgulho Nerd", mostra que gostar de um universo lúdico e que está repleto de fantasias já não é mais motivo de vergonha e sim motivo de comemoração.