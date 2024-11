Portiolli sobe ibope do SBT aos domingos e cresce audiência no antigo horário de Eliana

No ar por mais de sete horas seguidas desde julho, Celso Portiolli conseguiu algo que parecia improvável: não só manteve seu público com a longa duração do Domingo Legal, como também cresceu os índices de audiência na faixa que assumiu após a saída de Eliana do SBT.





Segundo dados de audiência obtidos com exclusividade pela coluna, Portiolli tem média de 6,7 pontos de média na Grande São Paulo desde a mudança de horário, considerando apenas a faixa em que Eliana se apresentava, das 15h15 às 18h30.





De 7 de janeiro a 23 de junho, quando a apresentadora estava no ar, o SBT registrou 6,2 pontos de média. Com Portiolli, houve, portanto, um crescimento de 9%. A emissora também comemora outros dados alcançados pelo apresentador.





O número de mulheres ligadas em seu horário cresceu três pontos. Houve também subida no número de jovens entre 18 e 24 anos e nas classes AB, de poder aquisitivo mais alto.



