Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Gastronomia regional

Prefeitura de Ibiporã lança livro de receitas de pratos típicas da região

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 jun 2025 às 10:25

Compartilhar notícia

Vradson Castro/ SMCT/ PMI
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O livro “Prato Típico de Ibiporã”, lançado na semana passada pela prefeitura, traz informações sobre os hábitos culinários do município da Região Metropolitana de Londrina e as receitas dos 16 pratos finalistas do festival gastronômico realizado em 2024.

A obra é resultado de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a área de gastronomia do Senac. O lançamento e entrega de publicações para os responsáveis pelas receitas aconteceu no sábado (14), dentro da programação oficial da 47ª Festa Junina de Ibiporã.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

A publicação será distribuída nos próximos meses a entidades e escolas locais, a lideranças e órgãos oficiais de cultura e turismo do Paraná, às bibliotecas públicas, museus e universidade da região. Também já está disponível em PDF no site da SMCT. Para fazer o download gratuito é só acessar: https://cultura.ibipora.pr.gov.br/uploads/pagina/arquivos/LIVRO-Prato-Tipico-Ibipora-2025.pdf

SOBRE O PROJETO

O projeto “Prato Típico de Ibiporã” teve o objetivo de identificar pratos tradicionais que representam o gosto do ibiporãense e que são uma tradição dos muitos povos que formaram o município.

Publicidade

O festival gastronômico foi aberto a todos os que quisessem se inscrever com um prato salgado que utilizasse produtos originários da nossa região e tivesse um caráter típico (característico da formação cultural de Ibiporã).

Além de um “prato principal”, foi aberta a categoria “pratos de entrada”, já que Ibiporã é repleta de bons bares e estabelecimentos que oferecem petiscos e aperitivos que são marcas da nossa cidade e tradição das famílias.

Publicidade

A competição foi dividida em três etapas e teve ao final três primeiros colocados em cada categoria.

Na categoria Entradas: 1º Bolinho crocante de mandioca com calabresa (Silvia Duarte Portella), 2º Frango frito (Aracele Pedro), 3º Torresmo pra lá de bão (Adriely Brassaroto);

Publicidade

Na categoria Prato Principal: 1º Costelinha de porco ao molho barbecue de goiabada (Rosileni Suguieda), 2º Sanduíche de carne de jaca com queijo mineiro grelhado (Mariana Oliveira), 3º Queima do Alho/ Prato Tropeiro (João Paulo Telles).


Publicidade
Imagem ilustrativa da imagem Ibiporã lança livro com 16 receitas de pratos típicos
crédito foto: Vradson Castro/ SMCT/ PMI

Confira os 16 finalistas do projeto, que integram o livro:


Publicidade

PRATO DE ENTRADA:

- Nidelcy Angelyta Carvalho Silva – Torresmo da Ny (torresmo de rolo)

Publicidade

- Sônia de Souza Silva – Coxinha

- Cláucia Alves da Silva – Torresmo no rolo (da Barraca do São Rafael)

- Neusa Aparecida Vieira – Bolinho de carne no pão

-Sérgio Alexandre Suguieda – Tilápia Frita

- Silvia Madalena Duarte Portella – Bolinho crocante de mandioca com calabresa

- Adriely Carolina Brassaroto – Torresmo pra lá de bão

- Aracele Pedro – Frango frito


PRATO PRINCIPAL:


Maria Rosângela Pacheco – Polenta da Mamma Teresa

- Mariana Pereira Oliveira – Sanduíche de carne de jaca com queijo mineiro grelhado

- Wellington Luiz Valenzuela – Paella Caipira

- Rafael Alves da Silva – Pizza Romana (Premium)

Georgina Ribeiro Piola – Torta de atum com beringela

João Paulo Telles – Queima do Alho (Prato Tropeiro)

Rosana Berto Santos – Frango com polenta

Rosileni Suguieda – Costelinha de porco ao molho barbecue de goiabada


(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo)

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

gastronomia comida prato livros Lançamento Ibiporã
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas