Prefeitura de Ibiporã lança livro de receitas de pratos típicas da região

O livro “Prato Típico de Ibiporã”, lançado na semana passada pela prefeitura, traz informações sobre os hábitos culinários do município da Região Metropolitana de Londrina e as receitas dos 16 pratos finalistas do festival gastronômico realizado em 2024.

A obra é resultado de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a área de gastronomia do Senac. O lançamento e entrega de publicações para os responsáveis pelas receitas aconteceu no sábado (14), dentro da programação oficial da 47ª Festa Junina de Ibiporã.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A publicação será distribuída nos próximos meses a entidades e escolas locais, a lideranças e órgãos oficiais de cultura e turismo do Paraná, às bibliotecas públicas, museus e universidade da região. Também já está disponível em PDF no site da SMCT. Para fazer o download gratuito é só acessar: https://cultura.ibipora.pr.gov.br/uploads/pagina/arquivos/LIVRO-Prato-Tipico-Ibipora-2025.pdf

SOBRE O PROJETO

O projeto “Prato Típico de Ibiporã” teve o objetivo de identificar pratos tradicionais que representam o gosto do ibiporãense e que são uma tradição dos muitos povos que formaram o município.

Publicidade

O festival gastronômico foi aberto a todos os que quisessem se inscrever com um prato salgado que utilizasse produtos originários da nossa região e tivesse um caráter típico (característico da formação cultural de Ibiporã).

Além de um “prato principal”, foi aberta a categoria “pratos de entrada”, já que Ibiporã é repleta de bons bares e estabelecimentos que oferecem petiscos e aperitivos que são marcas da nossa cidade e tradição das famílias.

Publicidade

A competição foi dividida em três etapas e teve ao final três primeiros colocados em cada categoria.

Na categoria Entradas: 1º Bolinho crocante de mandioca com calabresa (Silvia Duarte Portella), 2º Frango frito (Aracele Pedro), 3º Torresmo pra lá de bão (Adriely Brassaroto);

Publicidade

Na categoria Prato Principal: 1º Costelinha de porco ao molho barbecue de goiabada (Rosileni Suguieda), 2º Sanduíche de carne de jaca com queijo mineiro grelhado (Mariana Oliveira), 3º Queima do Alho/ Prato Tropeiro (João Paulo Telles).





Publicidade

crédito foto: Vradson Castro/ SMCT/ PMI





Confira os 16 finalistas do projeto, que integram o livro:





Publicidade

PRATO DE ENTRADA:

- Nidelcy Angelyta Carvalho Silva – Torresmo da Ny (torresmo de rolo)

Publicidade

- Sônia de Souza Silva – Coxinha

- Cláucia Alves da Silva – Torresmo no rolo (da Barraca do São Rafael)

- Neusa Aparecida Vieira – Bolinho de carne no pão

-Sérgio Alexandre Suguieda – Tilápia Frita

- Silvia Madalena Duarte Portella – Bolinho crocante de mandioca com calabresa

- Adriely Carolina Brassaroto – Torresmo pra lá de bão

- Aracele Pedro – Frango frito





PRATO PRINCIPAL:





- Maria Rosângela Pacheco – Polenta da Mamma Teresa

- Mariana Pereira Oliveira – Sanduíche de carne de jaca com queijo mineiro grelhado

- Wellington Luiz Valenzuela – Paella Caipira

- Rafael Alves da Silva – Pizza Romana (Premium)

- Georgina Ribeiro Piola – Torta de atum com beringela

- João Paulo Telles – Queima do Alho (Prato Tropeiro)

- Rosana Berto Santos – Frango com polenta

- Rosileni Suguieda – Costelinha de porco ao molho barbecue de goiabada





(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo)