Prefeitura de Ibiporã lança livro de receitas de pratos típicas da região

O livro “Prato Típico de Ibiporã”, lançado na semana passada pela prefeitura, traz informações sobre os hábitos culinários do município da Região Metropolitana de Londrina e as receitas dos 16 pratos finalistas do festival gastronômico realizado em 2024.
A obra é resultado de um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a área de gastronomia do Senac. O lançamento e entrega de publicações para os responsáveis pelas receitas aconteceu no sábado (14), dentro da programação oficial da 47ª Festa Junina de Ibiporã.
A publicação será distribuída nos próximos meses a entidades e escolas locais, a lideranças e órgãos oficiais de cultura e turismo do Paraná, às bibliotecas públicas, museus e universidade da região. Também já está disponível em PDF no site da SMCT. Para fazer o download gratuito é só acessar: https://cultura.ibipora.pr.gov.br/uploads/pagina/arquivos/LIVRO-Prato-Tipico-Ibipora-2025.pdf
SOBRE O PROJETO
O projeto “Prato Típico de Ibiporã” teve o objetivo de identificar pratos tradicionais que representam o gosto do ibiporãense e que são uma tradição dos muitos povos que formaram o município.
O festival gastronômico foi aberto a todos os que quisessem se inscrever com um prato salgado que utilizasse produtos originários da nossa região e tivesse um caráter típico (característico da formação cultural de Ibiporã).
Além de um “prato principal”, foi aberta a categoria “pratos de entrada”, já que Ibiporã é repleta de bons bares e estabelecimentos que oferecem petiscos e aperitivos que são marcas da nossa cidade e tradição das famílias.
A competição foi dividida em três etapas e teve ao final três primeiros colocados em cada categoria.
Na categoria Entradas: 1º Bolinho crocante de mandioca com calabresa (Silvia Duarte Portella), 2º Frango frito (Aracele Pedro), 3º Torresmo pra lá de bão (Adriely Brassaroto);
Na categoria Prato Principal: 1º Costelinha de porco ao molho barbecue de goiabada (Rosileni Suguieda), 2º Sanduíche de carne de jaca com queijo mineiro grelhado (Mariana Oliveira), 3º Queima do Alho/ Prato Tropeiro (João Paulo Telles).
Confira os 16 finalistas do projeto, que integram o livro:
PRATO DE ENTRADA:
- Nidelcy Angelyta Carvalho Silva – Torresmo da Ny (torresmo de rolo)
- Sônia de Souza Silva – Coxinha
- Cláucia Alves da Silva – Torresmo no rolo (da Barraca do São Rafael)
- Neusa Aparecida Vieira – Bolinho de carne no pão
-Sérgio Alexandre Suguieda – Tilápia Frita
- Silvia Madalena Duarte Portella – Bolinho crocante de mandioca com calabresa
- Adriely Carolina Brassaroto – Torresmo pra lá de bão
- Aracele Pedro – Frango frito
PRATO PRINCIPAL:
- Maria Rosângela Pacheco – Polenta da Mamma Teresa
- Mariana Pereira Oliveira – Sanduíche de carne de jaca com queijo mineiro grelhado
- Wellington Luiz Valenzuela – Paella Caipira
- Rafael Alves da Silva – Pizza Romana (Premium)
- Georgina Ribeiro Piola – Torta de atum com beringela
- João Paulo Telles – Queima do Alho (Prato Tropeiro)
- Rosana Berto Santos – Frango com polenta
- Rosileni Suguieda – Costelinha de porco ao molho barbecue de goiabada
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo)