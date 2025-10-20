Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
FESTIVAL CICLO

Premiado espetáculo Azira'i será apresentado em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
20 out 2025 às 16:07

Compartilhar notícia

Foto: Jéssica Lima / Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h, no Teatro Mãe de Deus, o público londrinense recebe Azira’i – Um musical de memórias, espetáculo que vem lotando plateias e acumulando elogios dentro e fora do país. A protagonista é Zahy Tentehar, artivista, indígena, do povo Tentehara Guajajara, natural da Aldeia Colônia, localizada na terra indígena Cana Brava, no Maranhão.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Autobiográfico, o trabalho entrelaça teatro, música e memória para narrar a relação de Zahy com a mãe, Azira’i, primeira mulher pajé de sua comunidade. Em cena, a artista costura português e Ze’eng eté (sua língua materna), canções originais e uma presença cênica vibrante, trazendo para o palco o debate sobre os processos de aculturamento.



“Azira’i nasce do desejo de contar minhas histórias reais, sem romantizar os povos indígenas. É uma história que é minha, mas também é a verdade de muitos brasis. É muito libertador poder falar do ser indígena de uma forma mais humanizada, sem estereótipos ou políticas. Quero poder contar a história de uma pessoa, como outras, que saiu de sua terra, foi para a cidade, aprendeu outra língua e teve uma relação intensa com a mãe”, relata a atriz.

Publicidade



Foto: Jéssica Lima


Publicidade

Espetáculo premiado


Publicidade

O solo estreou em 2023, conquistando o Prêmio Shell de Teatro de Melhor Atriz e Melhor Iluminação, e circulou por palcos no Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e França. As apresentações em Londrina integram o projeto CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina.


“Trazer Azira’i agora é afirmar um CICLO que escuta o território e conecta Londrina ao que há de mais vivo na cena contemporânea,” destaca Maria Fernanda Coelho, diretora da Palipalan, idealizadora do festival.

Publicidade

Com direção de Denise Stutz e Duda Rios, trilha e direção musical de Elísio Freitas, iluminação de Ana Luzia Molinari de Simoni, e cenografia de Mariana Villas-Bôas, o espetáculo combina canto ritual, composição contemporânea e interpelação direta à plateia. Resultado: um encontro de alta voltagem emocional que tem colocado povos originários, diversidade e memória no centro da cena brasileira.


Foto: Jéssica Lima / Divulgação


Em julho, Azira’i integrou o Festival OFF de Avignon, na França, e teve excelente acolhida de público e crítica. O francês Le Monde registrou “impacto emocional garantido (…) coroado pela presença eminentemente teatral da intérprete”. “Quando trazemos um trabalho que emociona o público em tantas culturas diferentes, o CICLO cumpre sua função: aproximar mundos valorizando pessoas, histórias e culturas que merecem ser iluminadas e reconhecidas”, diz Patricia Braga Alves, também diretora da Palipalan. A trajetória do espetáculo continua intensa. Além de Londrina, estão previstas apresentações em Belém do Pará, Fortaleza, Rio de Janeiro, Uruguai e Portugal.  

Publicidade


Sobre o projeto CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina


Publicidade

Festival vivo e multidisciplinar criado em Londrina, o CICLO articula circulação, formação e encontros entre artistas locais, nacionais e internacionais, em programação contínua e de caráter horizontal, com momentos de “explosão” em que a cidade vira palco. A proposta une tradição e contemporaneidade, valoriza identidade e diversidade e ativa redes de trabalho e renda na cadeia cultural.


Concebido antes da pandemia e estreado em 2020, o CICLO se consolidou com uma curadoria em diferentes giros: Tradição, Internacional, Nacional e Local. Exibiu espetáculos, performances e intervenções, além de encontros e residências com parceiros como Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Itália), Teatro Potlach (Itália) e Odin Teatret (Dinamarca).


Na estreia, em dezembro de 2020, em modo virtual por conta da pandemia, foram 20 espetáculos (12 internacionais, 4 nacionais e 4 locais), 40 encontros e um total de 11.940 espectadores, com 17,9 mil visualizações no YouTube e forte engajamento em redes. Após o ciclo de atividades que se estendeu até o final de 2022, com atividades presenciais, o projeto retoma em 2025 com as sessões de Azira’i – Um musical de memórias. “Com fôlego renovado, esta edição traz uma programação em sintonia com a diversidade de Londrina e mantém nosso DNA: aplicar o que aprendemos na difusão e na produção cultural com acessibilidade e inclusão”, afirma Patricia.


Política de ingressos e acessibilidade


Em sintonia com a proposta de inclusão do CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina e conforme previsto no projeto PRONAC, 50% da lotação do Teatro Mãe de Deus será destinada a cortesias para instituições, coletivos culturais e pessoas com deficiência (PcD). Os demais 50% dos lugares estão à venda na plataforma Sympla  (R$40,00 inteira e R$20,00 meia-entrada + taxa).


O teatro conta com 535 lugares, sendo 11 destinados a pessoas que usam cadeira de rodas, 5 para pessoas com mobilidade reduzida e 5 para pessoas com obesidade, garantindo conforto e acessibilidade no acesso à sala. Haverá intepretação em libras e áudio descrição nas duas sessões. Mais informações nas redes sociais do @circuitoarteconceito.


Serviço


Espetáculo:  Azira’i – Um musical de memórias, com Zahy Tentehar

Quando: 30 de outubro (qui), 20h | 31 de outubro (sex), 20h

Onde: Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 700 - Centro, Londrina - PR)

Ingressos: SYMPLA

Duração: 80 minutos | Classificação: 12 anos

Idiomas em cena: português e Ze’eng eté 

Acessibilidade: Arquitetônica + Intepretação em Libras + Áudio Descrição | Teatro com 535 lugares — 11 cadeirantes, 5 mobilidade reduzida, 5 obesidade.


Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura/Lei Rouanet,  Copel  e SANEPAR

Apoio/Parceria: Teatro Mãe de Deus, 2o Serviço de Registro de Imóveis de Londrina  e Rádio UEL FM                                                                      

Cadastre-se em nossa newsletter

Realização: Palipalan Arte e Cultura | Projeto realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet | Ministério da Cultura – Governo Federal/ Brasil do lado do povo brasileiro.

entretenimento Arte Cultura teatro Projeto Livre Teatro Música autobiográfico Festival Ciclo
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas