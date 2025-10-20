Premiado espetáculo Azira'i será apresentado em Londrina

Nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h, no Teatro Mãe de Deus, o público londrinense recebe Azira’i – Um musical de memórias, espetáculo que vem lotando plateias e acumulando elogios dentro e fora do país. A protagonista é Zahy Tentehar, artivista, indígena, do povo Tentehara Guajajara, natural da Aldeia Colônia, localizada na terra indígena Cana Brava, no Maranhão.
Autobiográfico, o trabalho entrelaça teatro, música e memória para narrar a relação de Zahy com a mãe, Azira’i, primeira mulher pajé de sua comunidade. Em cena, a artista costura português e Ze’eng eté (sua língua materna), canções originais e uma presença cênica vibrante, trazendo para o palco o debate sobre os processos de aculturamento.
“Azira’i nasce do desejo de contar minhas histórias reais, sem romantizar os povos indígenas. É uma história que é minha, mas também é a verdade de muitos brasis. É muito libertador poder falar do ser indígena de uma forma mais humanizada, sem estereótipos ou políticas. Quero poder contar a história de uma pessoa, como outras, que saiu de sua terra, foi para a cidade, aprendeu outra língua e teve uma relação intensa com a mãe”, relata a atriz.
Espetáculo premiado
O solo estreou em 2023, conquistando o Prêmio Shell de Teatro de Melhor Atriz e Melhor Iluminação, e circulou por palcos no Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e França. As apresentações em Londrina integram o projeto CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina.
“Trazer Azira’i agora é afirmar um CICLO que escuta o território e conecta Londrina ao que há de mais vivo na cena contemporânea,” destaca Maria Fernanda Coelho, diretora da Palipalan, idealizadora do festival.
Com direção de Denise Stutz e Duda Rios, trilha e direção musical de Elísio Freitas, iluminação de Ana Luzia Molinari de Simoni, e cenografia de Mariana Villas-Bôas, o espetáculo combina canto ritual, composição contemporânea e interpelação direta à plateia. Resultado: um encontro de alta voltagem emocional que tem colocado povos originários, diversidade e memória no centro da cena brasileira.
Em julho, Azira’i integrou o Festival OFF de Avignon, na França, e teve excelente acolhida de público e crítica. O francês Le Monde registrou “impacto emocional garantido (…) coroado pela presença eminentemente teatral da intérprete”. “Quando trazemos um trabalho que emociona o público em tantas culturas diferentes, o CICLO cumpre sua função: aproximar mundos valorizando pessoas, histórias e culturas que merecem ser iluminadas e reconhecidas”, diz Patricia Braga Alves, também diretora da Palipalan. A trajetória do espetáculo continua intensa. Além de Londrina, estão previstas apresentações em Belém do Pará, Fortaleza, Rio de Janeiro, Uruguai e Portugal.
Sobre o projeto CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina
Festival vivo e multidisciplinar criado em Londrina, o CICLO articula circulação, formação e encontros entre artistas locais, nacionais e internacionais, em programação contínua e de caráter horizontal, com momentos de “explosão” em que a cidade vira palco. A proposta une tradição e contemporaneidade, valoriza identidade e diversidade e ativa redes de trabalho e renda na cadeia cultural.
Concebido antes da pandemia e estreado em 2020, o CICLO se consolidou com uma curadoria em diferentes giros: Tradição, Internacional, Nacional e Local. Exibiu espetáculos, performances e intervenções, além de encontros e residências com parceiros como Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Itália), Teatro Potlach (Itália) e Odin Teatret (Dinamarca).
Na estreia, em dezembro de 2020, em modo virtual por conta da pandemia, foram 20 espetáculos (12 internacionais, 4 nacionais e 4 locais), 40 encontros e um total de 11.940 espectadores, com 17,9 mil visualizações no YouTube e forte engajamento em redes. Após o ciclo de atividades que se estendeu até o final de 2022, com atividades presenciais, o projeto retoma em 2025 com as sessões de Azira’i – Um musical de memórias. “Com fôlego renovado, esta edição traz uma programação em sintonia com a diversidade de Londrina e mantém nosso DNA: aplicar o que aprendemos na difusão e na produção cultural com acessibilidade e inclusão”, afirma Patricia.
Política de ingressos e acessibilidade
Em sintonia com a proposta de inclusão do CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina e conforme previsto no projeto PRONAC, 50% da lotação do Teatro Mãe de Deus será destinada a cortesias para instituições, coletivos culturais e pessoas com deficiência (PcD). Os demais 50% dos lugares estão à venda na plataforma Sympla (R$40,00 inteira e R$20,00 meia-entrada + taxa).
O teatro conta com 535 lugares, sendo 11 destinados a pessoas que usam cadeira de rodas, 5 para pessoas com mobilidade reduzida e 5 para pessoas com obesidade, garantindo conforto e acessibilidade no acesso à sala. Haverá intepretação em libras e áudio descrição nas duas sessões. Mais informações nas redes sociais do @circuitoarteconceito.
Serviço
Espetáculo: Azira’i – Um musical de memórias, com Zahy Tentehar
Quando: 30 de outubro (qui), 20h | 31 de outubro (sex), 20h
Onde: Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 700 - Centro, Londrina - PR)
Ingressos: SYMPLA
Duração: 80 minutos | Classificação: 12 anos
Idiomas em cena: português e Ze’eng eté
Acessibilidade: Arquitetônica + Intepretação em Libras + Áudio Descrição | Teatro com 535 lugares — 11 cadeirantes, 5 mobilidade reduzida, 5 obesidade.
Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura/Lei Rouanet, Copel e SANEPAR
Apoio/Parceria: Teatro Mãe de Deus, 2o Serviço de Registro de Imóveis de Londrina e Rádio UEL FM
Realização: Palipalan Arte e Cultura | Projeto realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet | Ministério da Cultura – Governo Federal/ Brasil do lado do povo brasileiro.