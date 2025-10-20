Premiado espetáculo Azira'i será apresentado em Londrina

Nos dias 30 e 31 de outubro, às 20h, no Teatro Mãe de Deus, o público londrinense recebe Azira’i – Um musical de memórias, espetáculo que vem lotando plateias e acumulando elogios dentro e fora do país. A protagonista é Zahy Tentehar, artivista, indígena, do povo Tentehara Guajajara, natural da Aldeia Colônia, localizada na terra indígena Cana Brava, no Maranhão.

Autobiográfico, o trabalho entrelaça teatro, música e memória para narrar a relação de Zahy com a mãe, Azira'i, primeira mulher pajé de sua comunidade. Em cena, a artista costura português e Ze'eng eté (sua língua materna), canções originais e uma presença cênica vibrante, trazendo para o palco o debate sobre os processos de aculturamento.



"Azira'i nasce do desejo de contar minhas histórias reais, sem romantizar os povos indígenas. É uma história que é minha, mas também é a verdade de muitos brasis. É muito libertador poder falar do ser indígena de uma forma mais humanizada, sem estereótipos ou políticas. Quero poder contar a história de uma pessoa, como outras, que saiu de sua terra, foi para a cidade, aprendeu outra língua e teve uma relação intensa com a mãe", relata a atriz.





Foto: Jéssica Lima



Espetáculo premiado

O solo estreou em 2023, conquistando o Prêmio Shell de Teatro de Melhor Atriz e Melhor Iluminação, e circulou por palcos no Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e França. As apresentações em Londrina integram o projeto CICLO – Circuito de Artes e Conceitos de Londrina.

"Trazer Azira'i agora é afirmar um CICLO que escuta o território e conecta Londrina ao que há de mais vivo na cena contemporânea," destaca Maria Fernanda Coelho, diretora da Palipalan, idealizadora do festival. Com direção de Denise Stutz e Duda Rios, trilha e direção musical de Elísio Freitas, iluminação de Ana Luzia Molinari de Simoni, e cenografia de Mariana Villas-Bôas, o espetáculo combina canto ritual, composição contemporânea e interpelação direta à plateia. Resultado: um encontro de alta voltagem emocional que tem colocado povos originários, diversidade e memória no centro da cena brasileira.



Foto: Jéssica Lima / Divulgação