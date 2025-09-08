Preta do Leite chega aos Quilombos do Paraná

Depois de percorrer territórios indígenas e assentamentos, a Preta do Leite se ajeita para percorrer mais um pedaço de estrada, dessa vez até chegar em comunidades quilombolas do Paraná. Essa é a segunda e última fase do projeto de circulação da pesquisadora, professora, cantora e atriz londrinense Edna Aguiar, aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura, através do Edital Viva Cultura. Batizado de Mundo do Meio, vem promovendo a circulação da performance numa ação de promoção da democratização do acesso à arte e cultura.





A montagem, que mistura teatro, contação de história e música, é o resultado ainda em construção, de uma intensa pesquisa de Edna Aguiar das tradições vivas através da oralidade feita de Itans, as narrativas míticas e sagradas da cultura iorubá, histórias indígenas, contos populares, canções tradicionais, elementos da cultura africana e consequentemente, seus efeitos sobre a cultura brasileira. “A primeira parte do nosso projeto se deu de forma muito orgânica e tranquila, o que era uma vontade já que se trata de um sonho se tornando realidade. Da mesma forma, as trocas que foram além. Para mim, como contadora de histórias e artivista, foi muito importante estar nesses territórios e entender as histórias a partir do olhar da comunidade e isso aconteceu de uma forma muito bonita. Descobri que algumas histórias que eu contava já não eram mais contadas há muito tempo nos territórios indígenas e por conta disso, a conversa com os mais velhos foram muito importantes para o meu trabalho e para a percepção de que essas histórias precisam ser recontadas e despertadas”, comenta Edna Aguiar.

Ao longo desses quase seis meses de circulação, a equipe pode conhecer mais sobre a realidade da vida das pessoas que habitam as terras indígenas, os acampamentos e assentamentos e isso acontece de um modo ainda mais forte no contato com as mulheres, adolescentes e crianças, o público com quem a Preta do Leite teve um contato mais estreito. “O mais importante foi justamente passar por esses territórios e entender essas histórias a partir do ponto de vista do público. Entendendo onde a história cresceu um ponto ou diminuiu. E nada melhor do que indo até um povo para saber das suas próprias histórias”, completa a atriz.





Tradição oral

Histórias, lendas, registros, memórias compartilhadas por gerações através da tradição oral. A montagem que segue para os quilombos a partir dessa semana, com uma primeira apresentação no Quilombo Restinga, na cidade da Lapa na próxima sexta (12), mistura teatro, contação de história e música e é o resultado ainda em construção, de uma intensa pesquisa de Edna Aguiar das tradições vivas através da oralidade feita de Itans, as narrativas míticas e sagradas da cultura iorubá, histórias indígenas, contos populares, canções tradicionais, elementos da cultura africana e consequentemente, seus efeitos sobre a cultura brasileira.





A personagem traz em si as confirmações das escolhas da artista no seu longo caminho da arte. “A Preta, ela é uma mulher forte, decidida na sua comunicação. Seu objetivo é comunicar e assim também comunico, de forma muito clara e específica, as minhas ancestralidades. Sou neta de kaingang por parte de mãe e sou descendente de africanos por parte de pai e isso interfere de forma muito concreta e clara no meu trabalho, algo que eu ainda não tinha assumido. A essa altura, quis falar das minhas ancestralidades que foram subjugadas e apagadas durante tantos anos. Inclusive pra mim mesma. A Preta do Leite tem como objetivo maior informar”, diz.

